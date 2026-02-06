Porzucił Niemcy dla Polski. Musiał ciągle z nimi walczyć

W tym momencie w TOP40 światowego rankingu biathlonistów znajduje się dwóch Polaków: Konrad Badach (39.) i Jan Gunka (34.), a blisko tych pozycji jest też Grzegorz Galica (58.). Biorąc pod uwagę poprzednie lata, nasi reprezentanci zaliczyli spory awans, w czym duża zasługa Uroša Velepeca, słoweńskiego szkoleniowca naszej kadry. Objął on biało-czerwonych w maju 2025 r.. - W poprzednim sezonie zdarzały się pojedyncze punkty PŚ, ale czasem nikt nawet nie awansował do biegu pościgowego [robi to 60 biathlonistów]. Teraz mamy dwóch zawodników w top 40 klasyfikacji generalnej. Skok o mniej więcej 30-40 pozycji w jeden sezon normalnie się nie zdarza - mówił Velepec w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Polacy w czołówce światowego rankingu biathlonu. "Wiedziałem, że zrobią postęp"

Słoweński trener przeniósł się do Polski po trzech latach pracy w Niemczech. - Z tego przez dwa lata byłem trenerem głównym. Każdy może sobie wyobrazić, ile to jest pracy i odpowiedzialności. Największy problem polegał na tym, że miałem własną wizję i pomysły, a w Niemczech wszystko działało bardzo wolno. Są procedury, stary system, w którym wszyscy są zadowoleni. Miałem poczucie, że nikt nie chce zmian. Z zespołem, z zawodnikami, nie miałem żadnych problemów. Wręcz przeciwnie — w pierwszym sezonie mieliśmy bardzo dobre wyniki. Ale potem było coraz trudniej, bo ja chciałem iść dalej, coś zmieniać. W pewnym momencie po prostu zabrakło mi energii, żeby walczyć z systemem - podkreślił Velepec w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Trener polskich biathlonistów opowiedział też, że rozmowy z polską kadrą były bardzo szybkie, a do tego otrzymał od związku wolną rękę przy opracowywaniu systemu pracy z zawodnikami.

- Zaczęło się od krótkiej rozmowy na PŚ w Pokljuce z Agnieszką Cyl. Powiedziała, że po sezonie będą szukać trenera i zapytała, co ja planuję. Znałem polskich zawodników z czasów juniorskich. W młodszych kategoriach byli naprawdę mocni. Wiedziałem, że wykonano z nimi dobrą pracę, ale zrozumiałem, że czuli, że powinni robić większy postęp. To jest bardzo trudne zadanie, bo organizm ludzki nie jest jak motor, do którego wystarczy wlać innego paliwa i pojedzie szybciej. (...) Postawiłem warunek, że chcę prowadzić zespół bez ingerencji z zewnątrz i mieć wolną rękę. Zgodzili się. Podpisałem roczny kontrakt. Nikt nie wiedział, jak to zadziała. Nasz zamysł to jeden rok plus ewentualnie cztery lata (...) - przyznał.

Przed objęciem kadry Polski, Velepec prowadził kadrę Ukrainy (2014-2018) i Niemiec (2023-25). Słoweniec dwukrotnie startował w igrzyskach.

W ostatnich, styczniowych zawodach Pucharu Świata w biathlonie Konrad Badacz zajął 21. i 22. miejsce w czeskim Nové Mesto na Morave, a 38. i 20. w Ruhpolding. W Oberhofie 15. miejsce zajął Jan Gunka, 23. był Grzegorz Galica, a Konrad Badacz był 42. Wszyscy wymienieni zawodnicy będą startowali podczas igrzysk olimpijskich. Daty i godziny ich startów udostępniamy poniżej.

Starty polskich biathlonistów podczas ZIO Mediolan 2026. (Pogrubione pewne starty)