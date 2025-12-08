Wielki powrót polskiej gwiazdy. Czekała blisko cztery lata!

Puchar Świata w biathlonie przenosi się do Hochfilzen, gdzie odbędą się m.in. konkurencje sztafetowe. Wśród mężczyzn i kobiet w polskiej drużynie doszło do zmian, ale o jednej sprawie mówi się szczególnie głośno. Powrót Moniki Hojnisz-Staręgi wywołuje u kibiców biathlonu dodatkowe emocje. Po sezonie 2021/22 nasza utytułowana zawodniczka zdecydowała się zawiesić karierę, by skupić się na życiu rodzinnym. W kwietniu 2024 roku urodziła dziecko, ale nie zamierzała całkowicie rezygnować ze sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Nędza-Kubiniec i Jakub Potoniec z brązowym medalem w biathlonowym mieszanym biegu sztafetowym na uniwersjadzie

Wielki powrót. Czekała naprawdę długo

34-latka zdecydowała, że wróci na biathlonowe trasy. I dzięki ósmemu miejscu w ostatnich zawodach Pucharu IBU (bieg pościgowy w Obertillach) dała podstawy do tego, by powołać ją na zawody najwyższej rangi. Warto bowiem przypomnieć, że według zasad Polskiego Związku Biathlonu drogę do Pucharu Świata otwiera pozycja w czołowej piętnastce Pucharu IBU.

Hojnisz-Staręga zrealizowała ten cel z nawiązką i po raz pierwszy od marca 2022 roku pojawi się w Pucharze Świata. Już teraz można powiedzieć, że napisała piękną historię, a oczywiście nie należy wykluczać tego, iż w elicie zagości na dłużej.

- O tym, czy Monika pozostanie na stałe w PŚ, zdecydują jej starty i trener. W tym sezonie zależy nam, aby każdy z kadrowiczów mógł regularnie startować - podkreśla dyrektor sportowa PZBiath Agnieszka Cyl, cytowana przez serwis biathlon.com.pl.

Oto sukcesy Hojnisz-Staręgi

Chorzowianka trzy razy startowała na igrzyskach olimpijskich (2014, 2018, 2022). W konkurencjach indywidualnych trzykrotnie plasowała się w czołowej dziesiątce. W przypadku solidnej formy może powalczyć o to, by po raz czwarty pojawić się na igrzyskach.

Hojnisz-Staręga największy sukces odniosła w 2013 roku podczas mistrzostw świata w Novym Meście, gdzie była trzecia w biegu masowym. Wówczas jej medal był sensacją, ale też potwierdzeniem, iż drzemie w niej ogromny potencjał. Jest również czterokrotną medalistką mistrzostw Europy (dwa złota i dwa brązy). Dwukrotnie stała na podium zawodów Pucharu Świata.