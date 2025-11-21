Wypadek czterech reprezentantów Polski na S8

Informacje, kto dokładnie znajdował się w pojeździe, nie zostały jeszcze podane. Wiemy tylko, że mowa o młodych sportowcach. - To zawodnicy kadry narodowej w biathlonie w wieku 18, 19, 20 lat. Jechali na badania lekarskie do Warszawy. Najciężej ranny jest 18-letni zawodnik. Został przewieziony do szpitala im. Kopernika w Łodzi. Jego kolegów przewieziono do szpitala WAM i PCM w Pabianicach - czytamy na portalu "zyciepabianic.pl".

Wypadek z udziałem reprezentantów Polski. Zostali przewiezieni do szpitala

Biathloniści przemieszczali się pojazdem marki Renault. W pewnym momencie jego kierowca miał stracić panowanie nad kierunkiem jazdy i wjechać w naczepę znajdującej się na tym samym pasie ciężarówki. To wywołało kolizję, po której samochód z impetem uderzył w barierki. Więcej informacji na temat wypadku przekazał przedstawiciel miejscowej policji.

Okazuje się, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy. Jest to też o tyle prawdopodobne, że wypadek miał miejsce o 6 nad ranem (w czwartek, 20 listopada). Działania na trasie trwały następnie do godziny 8:35.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że kierujący Renault Trafic wjechał w tył ciężarówki i następnie odbił się od barierki. Kierujący Renault nie pamięta, co się stało, więc nie wykluczamy takiej możliwości, że zasnął za kierownicą - powiedziała podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policy w Pabianicach, cytowana przez TVN24.