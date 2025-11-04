Rosjanin wskazuje na europejskie państwo. "Europejska szumowina"

Sukcesy sportowe Tichonow odnosił w latach sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. Czternastokrotnie zdobywał złote medale mistrzostw świata, w tym między innymi w Zakopanem w 1969 roku. Stawał też na podium igrzysk olimpijskich - w Grenoble, Sapporo, Innsbrucku oraz Lake Placid. Od czasu zakończenia kariery nie zniknął z życia publicznego, stając się czołową "gadającą głową" w rosyjskim sporcie.

Tichonow znowu odpalił. Oburzająca wypowiedź

Rosjanin znajduje różne powody do zabrania głosu. W tym roku mocno krytykował tenisistkę Darię Kasatkinę, która wyprowadziła się z Rosji i uzyskała australijskie obywatelstwo. Uderzył też w norweskich skoczków po "aferze kombinezowej" na mistrzostwach świata czy w biathlonistę Sebastiana Samuelssona, który jest przeciwko potencjalnemu występowi Rosjan na igrzyskach paralimpijskich we Włoszech. - Niech już więcej nie podnosi głosu przeciwko Rosji, bo rakieta Oresznik-2 nadejdzie i nie będzie już więcej Samuelssona - zagroził wówczas Tichonow.

Teraz były biathlonista wypowiedział się na temat polityczny. Nie spodobało mu się możliwe przekazanie pocisków Tomahawk Ukrainie, która obecnie broni się przed rosyjską inwazją.

- Ostatnio widziałem w telewizji scenę z Trumpem, dotyczącą decyzji o przekazaniu Ukrainie Tomahawków. Ale jestem pewien, że nie dotrą one na miejsce. Musimy zaskoczyć ich tak, aby nie tylko Tomahawki, ale także łyżki nie utrzymały się w ich rękach. To tylko od nas zależy, nikogo więcej. Pamiętajmy, że ta europejska szumowina swego czasu nie oparła się faszyzmowi, który przejechał się przez nią jak walec - powiedział Aleksandr Tichonow.