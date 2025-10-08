Dramatyczna relacja mistrzyni olimpijskiej po bombardowaniu. "Świat milczy"

Sumy to jedna z najbardziej dotkniętych wojną ukraińskich miejscowości. Położona jest na północnym wschodzie kraju, tuż przy granicy z Rosją. Czyi przy linii frontu. Dlatego, jako duży ośrodek miejski, zamieszkały przez ponad 260 tysięcy ludzi, jest obiektem częstych rosyjskich bombardowań.

Semerenko w środę na swoim Instagramie opublikowała jeden z takich nalotów bombowych na Sumy, przeprowadzony za pomocą irańskich dronów Shahed. "Każdego dnia nowe Shahedy, nowe straty. Świat milczy, a my przetrwamy... Sumy. Każdego dnia i każdej nocy wybuchy i strach. Cywile giną od dronów. Rosja to terror" - napisała 39-latka.

Wcześniej, w marcu tego roku urodzona w Krasnopolu w obwodzie sumskim zawodniczka opublikowała nagranie, jak w wyniku rosyjskiej inwazji ucierpiało to miasteczko. Na materiale widać, że większość budynków została po prostu zrujnowana.

"Moje Krasnopole żyło, rozkwitało, radowało się... Aż nadszedł "rosyjski pokój" z ogniem, śmiercią i cierpieniem. Smaż się w piekle, za każdy zniszczony, za każdy przerwany oddech, za każdą matczyną łzę! Niech ziemia cię nie przyjmie, tak jak świat cię nie przyjmuje!" - napisała wówczas sportsmenka.

Semerenko to jedna z najlepszych ukraińskich biathlonistek w historii

Wita Semerenko od początku rosyjskiej inwazji publikuje wpisy mające uświadomić ludzi, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Jednak w kraju i na świecie zasłynęła przede wszystkim z powodu ogromnych sukcesów w biathlonie, który uprawiała razem ze swoją siostrą-bliźniaczką, Walą. Obie razem zdobyły złoto olimpijskie w sztafecie podczas igrzysk w Soczi, a Wita do tego dołożyła indywidualny brąz w sprincie.

Semerenko jest także pięciokrotną złotą medalistą mistrzostw Europy oraz multimedalistką mistrzostw świata, na których indywidualnie i w sztafecie stawała na podium aż siedem razy.