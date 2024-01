Niesamowity wyczyn Polaka. Rekord PŚ. Brawo, brawo!

Marcin Zawół jest jedną z większych nadziei polskiego biathlonu. 21-latek przed seniorskimi startami został mistrzem świata juniorów młodszych w sztafecie w 2021 roku w Obertilliach. Na tej samej imprezie został wicemistrzem świata w biegu pościgowym. Za to rok wcześniej w Lozannie zdobył złoto na igrzyskach olimpijskich młodzieży w sprincie.

Marcin Zawół jednym z najlepszych strzelców w bieżącym Pucharze Świata w biathlonie

W Pucharze Świata Marcin Zawół próbuje swoich sił od sezonu 2021/2022. W tym czasie jednak ani razu nie udało mu się załapać do czołowej czterdziestki i zdobyć pierwszych punktów w klasyfikacji generalnej. Chociaż wyniki biegowe urodzonego w 2002 roku biathlonisty nie są zbyt zachwycające, to o wiele lepiej radzi sobie gdy przychodzi do strzelenia. Otóż Zawół nie spudłował żadnego z ostatnich 50 strzałów!

10/10 w sprincie w Hochfilzen

20/20 w biegu pościgowym w Hochfilzen

10/10 w sprincie w Oberhofie

10/10 w sprincie w Ruhpolding

"Cztery kolejne indywidualne starty z zerem w kolumnie z liczbą kar za niecelne strzelanie to rekord Pucharu Świata. Marcin Zawół wyrównał osiągnięcia Francuza Juliena Roberta z sezonu 2003/04 i Austriaka Simona Edera z sezonu 2020/21" - przekazał portal Biathlon.pl w mediach społecznościowych.

Marcin Zawół strzela w obecnym sezonie Pucharu Świata z 93 proc. skutecznością i jest pod tym względem drugi w całej stawce.

Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce Marcin Zawół do doskonałej dyspozycji strzeleckiej doda także równie dobre bieganie na nartach. Kolejna okazja będzie na to podczas zmagań we włoskim Rasen-Antholz.