Szok w hotelu! Norweski biathlonista zaczął strzelać. Szybko pożałował

Sturl Holm Laegreid to jeden z faworytów do wygrania tegorocznego Pucharu Świata w biathlonie. W poprzednich trzech latach Norweg kończył te zawody na drugiej pozycji. Nieco lepiej poszło mu w sezonie 2020/21 w biegu pościgowym w PŚ. Wówczas zdobył Małą Kryształową Kulę.

W sobotę 16 grudnia Laegreid wystartował w biegu pościgowym i ostatecznie zajął trzecie miejsce ze stratą 29,1 sekund do zwycięzcy, którym został Johannes Thingnes. Natomiast na drugim stopniu podium stanął Endre Stroemsheim, który z kolei stracił 24,7 sekund do triumfatora tych zmagań.

Sturl Holm Laegreid został zdyskwalifikowany z niedzielnych zawodów Pucharu Świata

26-latek był jednym z faworytów w niedzielnym biegu masowym mężczyzn na dystansie 15 km, ale nie został dopuszczony do tej rywalizacji przez Międzynarodową Unię Biathlonu (IBU) Jak informuje portal nrk.no, powodem ma być "udział w incydencie związanym z bezpieczeństwem". - Oddał niebezpieczny strzał w hotelu, w którym przebywają sportowcy - czytamy na stronie nrk.no.

Sprawą zajęła się szwajcarska policja, która próbowała ustalić, co się stało. Norweg po sobotnich zawodach był przesłuchiwany przez kilka godzin. 26-letni biathlonista zdradził, że do zdarzenia podczas piątkowych przygotowań do sprintu przy okazji wykonywania "rutynowych czynności".

- Tym razem strzały oddaliśmy w hotelu, a nie jak zawsze, na dziobie. Kiedy później odbyłem trening "na sucho", padł strzał w ścianę - zdradził Laegreid, cytowany przez nrk.no.

- To bardzo niezręczne, ale to prawda. Uprawiamy sport, w którym możemy potencjalnie kogoś zabić, dlatego wszelkie naruszenia zasad bezpieczeństwa muszą być traktowane z najwyższą ostrożnością. Muszę zaakceptować konsekwencje tego, co się stało - powiedział.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

W tym sezonie Laegreid plasuje się na trzeciej lokacie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dotychczas zgromadził 301 punktów i traci 50 "oczek" do wicelidera, Boe Tarjeia.