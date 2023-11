Koszmar mistrza Europy. Walczy o życie po postrzale

Krasimir Anew, były bułgarski biathlonista, przeżył niebywałą tragedię. W piątek wieczorem został postrzelony w brzuch. Znaleziono go w pobliżu tamy Drenov Dol na rzece Banszica koło małego bułgarskiego miasteczka Kiustendil. Obecnie przebywa w szpitalu w Sofii, gdzie lekarze walczą o jego życie. Jak informuje sport-express.ru, w sobotę został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. W jaki sposób doszło do tego nieszczęścia?

Były bułgarski biathlonista w szpitalu z raną postrzałową. Jak doszło do tragedii?

To próbują ustalić bułgarscy śledczy. Jedna z głównych hipotez zakłada, że Anew postrzelił się sam. Były sportowiec posiada pozwolenie na broń. Po zakończeniu kariery wstąpił do wojska, a od 2021 roku został zatrudniony przez bułgarskie ministerstwo obrony na stanowisko instruktora strzelectwa.

Policja i prokuratura ze względu na doświadczenie Anewa w posługiwaniu się bronią daje niewielkie szanse na to, że w tej sytuacji doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podejrzewa, że mogła to być nieudana próba samobójcza. Wskazuje na to nie tylko tajemnicze miejsce zdarzenia, ale i niepokojący wpis w mediach społecznościowych, którym podzielił się na kilka godzin przed tragedią.

Niepokojąca hipoteza śledczych. To była próba samobójcza? Emocjonalny wpis

Anew zamieścił cytat z bułgarskiego pisarza i dramaturga Pawła Wieżinowa: "Każda zdrada zaczyna się od zaufania". Do tego dodał własny komentarz, rozpoczynając od słów, że Wieżinow mówił "absolutną prawdę". Nie wskazał jednak żadnej osoby, która miała się względem niego zdrady dopuścić. Według krewnych Anewa raczej nie chodzi o sytuację rodzinną, bo od lat żyje on w szczęśliwym małżeństwie i wychowuje sześcioletnią córkę. - Śledztwo jest na wczesnym etapie. Pracujemy nad kilkoma wersjami. Prowadzone są działania operacyjne, oczekujemy na badania sądowo-lekarskie - przekazała sofijska prokuratura.

Krasimir Anew w 2007 r. został mistrzem Europy juniorów w Bansku. Jako senior dwukrotnie zdobywał srebro i brąz mistrzostw Starego Kontynentu m.in. w 2017 r. w Dusznikach-Zdroju. Wystąpił też na igrzyskach olimpijskich w Vancouver i w Soczi. W 2020 r. w wieku 33 lat zakończył karierę po konflikcie z prezes bułgarskiego związku biathlonowego Jekateriną Dafowską.

