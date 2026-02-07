Pięciokrotny mistrz olimpijski nie wytrzymał. Zmienił miejsce pobytu na IO

Johannes Klaebo jest jednym z faworytów do zdobycia złota w biegach narcarskich. - Przygotowania przebiegły zgodnie z planem i już nie mogę się doczekać startu. Zobaczymy, co przyniosą kolejne 14 dni. Myślę, że będzie dobrze - mówił na konferencji prasowej (cytat za: sport1.de). Jednak przed startem rywalizacji napotkał pewne niedogodności.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Johannes Klaebo narzeka na wolny internet. Podjął decyzję

Pięciokrotny mistrz olimpijski do Włoch przyleciał z walizką zawierającą konsolę i specjalny ekran. 29-latek przyznał szczerze, że gry to jego ulubiony sposób relaksu. - Niestety internet okazał się trochę za słaby - powiedział Norweg. Na te problemy zareagował natychmiast.

- Połączenie internetowe w pierwszym pokoju było słabe, więc wziąłem pokój Arilda (Monsena, trenera biegaczy, dop. sport1.de) - wyznał. Jednak nawet tam 29-latek miał kłopoty z realizowaniem swojej pasji. - Najlepiej byłoby, gdyby ktoś przyszedł i "podkręcił" mi internet - podkreślił.

- Jeśli internet przyspieszy, igrzyska będą uratowane - dodał i przyznał, że od tego sposobu spędzania wolnego czasu jest "całkowicie uzależniony", więc jest gotowy dużo poświęcić albo zapłacić, aby móc korzystać z konsoli. Norweg o szóste olimpijskie złoto powalczy już w niedzielę w biegu łączonym 2x10 km techniką klasyczną i dowolną.

Klaebo w dwóch dotychczasowych startach olimpijskich wywalczył siedem medali, w tym pięć złotych. Gdyby na trasach w Tesero trzy razy stanął na najwyższym stopniu podium, zrównałby się w liczbie triumfów ze swoimi rodakami - biegaczami Marit Bjoergen i Bjoernem Daehlie oraz biathlonistą Ole Einarem Bjoerndalenem.

Zobacz też: "To jakiś żart". Ludzie nie dowierzają w to, co zrobił Piesiewicz

Podczas zimowych igrzysk w Mediolanie Polskę reprezentują 4 biegaczki (Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder i Aleksandra Kołodziej) oraz 3 biegaczy narciarskich (Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga). 7 lutego o godz. 13 Polki wystartują w biegu łączonym na 10+10 kilometrów. Bieg mężczyzn w niedzielę o godz. 12:30. (10+10km).