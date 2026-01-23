Powrót na stronę główną

Uciekł do Polski przed zbrodniczym reżimem. "Nie chciałem trafić do więzienia"

Siergiej Dalidowicz był utytułowanym białoruskim biegaczem narciarskim. Siedmiokrotnie reprezentował swój kraj podczas igrzysk olimpijskich. Wszystko zmieniło się w 2022 roku, kiedy Białorusin musiał podjąć decyzję o ucieczce. W rozmowie z "WP SportoweFakty" zdradził, za co groziło mu więzienie w ojczyźnie. - Dla Polaków to może być nie do pomyślenia - mówił Dalidowicz.
Żołnierz przy granicy polsko-białoruskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Siergiej Dalidowicz święcił sukcesy na arenie międzynarodowej, występując pod flagą swojej ojczyzny - Białorusi. Na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku w biegu na 50 km stylem dowolnym udało mu się zająć piąte miejsce. W kraju był prawdziwą ikoną biegów narciarskich. Do czasu, aż w 2020 roku dołączył do protestów przeciwko sfałszowanym wyborom.

Musieli uciekać z kraju. "Za biało-czerwone skarpetki można trafić do więzienia"

W związku z tym zarówno on, jak i jego rodzina musieli uciekać z kraju, gdyż Dalidowiczowi groziło więzienie. O swoich przeżyciach były biegacz opowiedział na łamach "WP SportoweFakty". I aż trudno uwierzyć, za co groziło mu aresztowanie.

- Na stronie rosyjskich służb widnieję jako poszukiwany ekstremista, a obecnie na Białorusi toczy się kryminalna sprawa przeciwko mnie. Zaufani białoruscy dziennikarze wysłali mi niedawno wiadomość, że jestem na liście poszukiwanych w Rosji. A jeśli jestem poszukiwany w Rosji, to również w Białorusi nie mógłbym się czuć bezpiecznie. Nie chciałem trafić do więzienia, więc uznałem, że lepiej będzie uciec do Polski - zaczął Białorusin.

- Z tego co wiem, zarzucają mi chodzenie na protesty i współpracę z białoruskimi niezależnymi dziennikarzami, czyli w ich języku, z ekstremistami. Już przywykłem do tych absurdów, ale pewnie dla Polaków to jest nie do wyobrażenia, że za biało-czerwone skarpetki można trafić do więzienia - dodał i przyznał, że był naiwny myśląc, że pokojowe protesty przywrócą porządek w jego kraju.

Córka Dalidowicza miała pójść w jego ślady. Ostatecznie została biathlonistką

Dalidowicz wprost stwierdził, że ucieczka do Polski była dobrą decyzją, a on i jego rodzina czują się w naszym kraju jak w domu. Ponadto niedawno córka biegacza, 21-letnia Daria, zadebiutowała w zawodach seniorskiego Pucharu Świata w biathlonie i chce wystąpić o polskie obywatelstwo. Początkowo miała jednak podążać śladami ojca.

- Gdy przyjeżdżaliśmy do Polski, nie było możliwości, by Daria startowała w biegach na poziomie krajowym i klubowym. Taka możliwość była w biathlonie i stąd ta zmiana. Dzisiaj nasza sytuacja w Polsce jest niemalże taka sama jak innych Polaków, z tą różnicą, że w mistrzostwach Polski nie możemy jeszcze otrzymywać medali. To była idealna decyzja, bo dzięki dodatkowym startom w mocnej stawce Daria bardzo się rozwinęła - wyjaśnił Białorusin.

Białorusin mówi wprost o powrocie do ojczyzny. "W ogóle o tym nie myślę"

Dziennikarz "WP SportoweFakty", Mateusz Puka zapytał również swojego rozmówcę o to, czy wierzy, że jeszcze kiedykolwiek wróci do ojczyzny. Jak przyznał sam zainteresowany, wiele zależy od dalszych losów rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Teraz w ogóle o tym nie myślę, ale raczej w to nie wierzę. Z drugiej strony, los Białorusi jest mocno zależny od sytuacji w Ukrainie. Jeśli tam będzie dobrze, to i u nas jest nadzieja na poprawę. Obecnie jednak Białoruś to nie jest bezpieczne miejsce do życia i pewnie długo się to nie zmieni. Zresztą, jeszcze raz powtórzę, w Polsce czujemy się jak w domu.

