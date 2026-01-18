Justyna Kowalczyk-Tekieli jest niesamowita. 30 kilometrów to dla niej pestka!

Justyna Kowalczyk-Tekieli po mistrzostwach świata w Seefeld w 2019 r. skończyła przygodę z profesjonalnym sportem. Mimo to nadal pozostaje bardzo aktywna. Regularnie chodzi po górach, biega, wygrała nawet ostatni Bieg Niepodległości w Zakopanem. Wielokrotna medalistka olimpijska nie rozstała się także z dyscypliną, w której odnosiła największe sukcesy - biegami narciarskimi.

Justyna Kowalczyk-Tekieli wystartowała w Biegu Podhalańskim. To musiało się tak skończyć!

Co jakiś czas można ją spotkać w zawodach amatorów. Tak też było w minioną sobotę. Kowalczyk-Tekieli pojawiła się w Nowym Targu na XIII Biegu Podhalańskim, gdzie wystartowała na najdłuższym dystansie - 30 kilometrów. Zgodnie z oczekiwaniami okazała się na nim najlepsza. Podium uzupełniły Zuzanna Konik i Katarzyna Węgrzyn.

Jak podał portal Skipol.pl, w biegu na 30 km pań rywalizowało zaledwie 13 zawodniczek, ale w sumie w całej imprezie wzięło udział 700 osób. Swoich sił można było spróbować także na 6 i 15 km. Wydarzenie było też idealną okazją, by spotkać się z mistrzynią i zrobić wspólne zdjęcie. Sama Kowalczyk-Tekieli chwaliła się kilkoma na InstaStories. Udostępniła także relację Michała Fiedora znanego jako Przewodnik Beskidzki. - Biegają wszyscy, a wygrywa zawsze Justyna Kowalczyk-Tekieli - napisał.

Justyna Kowalczyk wygrywa Bieg Podhalański https://www.instagram.com/stories/justyna.kowalczyk.tekieli/3812178131969383545/?hl=en

Dla Kowalczyk-Tekieli to drugie wielkie zwycięstwo w ciągu zaledwie tygodnia. W poprzednią sobotę podczas Gali Mistrzów Sportu wygrała statuetkę dla Czempiona Stulecia. Tę samą nagrodę przyznano także Robertowi Lewandowskiemu. - Jestem zaszczycona i wzruszona. Dziękuję kibicom. Wasze wsparcie w trakcie mojej kariery i po niej pozostanie ze mną na zawsze - mówiła, odbierając wyróżnienie.