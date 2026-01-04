Rosjanie już się rozgościli w Europie. "Powiewają tu rosyjskie flagi"

Czas, gdy w kalendarzu biegów narciarskich pojawia się cykl Tour de Ski, jest wyjątkowy. To bowiem jedna z najbardziej prestiżowych imprez w sezonie. Nic dziwnego więc, że gdy podczas tej rywalizacji dochodzi do kontrowersji, wtedy odbijają się one szerokim echem.

"Nie wygląda to na neutralne"

Nie inaczej jest w sezonie 2025/26. Tym bardziej, że do rywalizacji przywrócono Rosjan. Oczywiście pod najróżniejszymi warunkami m.in. w związku z deklarowaniem neutralności politycznej, brakiem wspierania działań wojennych w Ukrainie. Poza tym, rosyjscy sportowcy nie mogą występować pod swoją flagą narodową, a w przypadku zwycięstwa, nie zostanie im zagrany hymn.

Podczas ostatniego rozdziału Tour de Ski w Val di Fiemme, wielka nadzieja rosyjskich biegów Savelij Korostielew zajął najlepsze w karierze, 4. miejsce. - Po przekroczeniu linii mety chciałem po prostu umrzeć. Miałem ból głowy i problemy z orientacją. Ale teraz jestem szczęśliwy - powiedział po zawodach.

Radości nie kryła także niewielka grupka kibiców z Rosji. W czasie ceremonii wręczania nagród stanęli oni blisko linii mety i machali... rosyjskimi flagami.

- Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, ale to coś nietypowego. Nie czuję neutralności, kiedy powiewają tu rosyjskie flagi - powiedział Szwed Edwin Anger.

Zdziwienia nie ukrywał także Bruno Sassi, a więc dyrektor FIS ds. komunikacji. - To, że ktoś na widowni ma flagę, nie jest czymś, na co mamy wpływ. Z drugiej strony, gdyby Korostielew świętował z nią na mecie, złamałby regulamin - przyznał.

Co ciekawe, FIS uznał Korostielew za "neutralnego", choć jako zawodnik CSKA Moskwa (wojskowego klubu) ma stopień szeregowca. Poza tym, dowiedziono, że Rosjanin polubił na Instagramie kilka postów z Putinem i rosyjskimi żołnierzami.

