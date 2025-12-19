Gwiazdor powiedział, co sądzi o Rosji. Został zmieszany z błotem. "Zaburzenia"

W październiku MKOl postanowił, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli jednak wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo ze statusem zawodników neutralnych. Nie zostaną odegrane hymny narodowe ich państw, nie będą występować z flagami narodowymi, ale będą mogli walczyć o medale. Głos w tej sprawie zabierał między innymi norweski medalista olimpijski Johannes Klaebo. Jego słowa odbiły się szerokim echem w Rosji.

W Rosji nie gryźli się w język. "Lekarz nie chowa urazy"

- Myślę, że media mnie trochę źle rozumieją - jakbym świętował ich dyskwalifikację z igrzysk olimpijskich. To absolutnie nieprawda. Z czysto sportowego punktu widzenia bardzo bym chciał, żeby tu byli i chętnie bym z nimi rywalizował, bo wiem, jak silni są - mówił Norweg, który kilka miesięcy wcześniej zastanawiał się nad bojkotem igrzysk.

W Rosji postać Klaebo została zaatakowana. - Sportowcy tacy jak Klaebo są teraz tak zdezorientowani, że nawet nie rozumieją, co mówią. Bo raz mówią jedno, a raz coś innego. Czy powinniśmy na to reagować? W Rosji jest dobre powiedzenie: "Lekarz nie chowa urazy do swoich pacjentów" - powiedział rosyjski biathlonista Dimitrij Wasiliew.

"Zaburzenie afektywne dwubiegunowe" - dodał Wiaczesław Fetisow, także były olimpijczyk prosto z Rosji. Słowa obu zacytował portal gazeta.ru.

Johannes Klaebo to ważna postać zimowego sportu. Jest pięciokrotnym mistrzem olimpijskim, zdobył także po jednym srebrnym i brązowym medalu. Norweg aż 15 razy zostawał mistrzem świata. Dotychczas w swojej karierze może się pochwalić pięciokrotnym triumfem w klasyfikacji generalnej Kryształowej Kuli.