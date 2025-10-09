Wpuścili Rosjan na igrzyska i się zaczęło. Gwiazda ogłasza bojkot

MKOl zezwolił na występy zawodników z Rosji oraz Białorusi pod neutralną flagą podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Rozgrywane we Włoszech zawody mogą być powrotem na największą ze scen dla zbanowanych od ponad trzech lat krajów. Stanowisko Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w tej sprawie będzie znane za kilkanaście dni, jednak działacze muszą liczyć się z ostrą reakcją najlepszych sportowców.

Jak donosi agencja prasowa RBC-Ukraine powołując się na norweskie ABC Nyheter, zdecydowany sprzeciw wyraża Tiril Udnes Weng. Dwukrotna mistrzyni świata oraz zwyciężczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich powiedziała, że dopóki na terenie Ukrainy będą trwać walki, jej stanowisko pozostanie niezmienne i stanowcze.

"Nie są neutralni"

"To nie jest słuszne zmieniać zdanie, gdy wojna wciąż trwa. Uznałabym taką decyzję za dziwną. W pełni popieram stanowisko Norweskiego Związku Narciarskiego. Nie tolerujemy tej historii. Nie chcę startować z Rosjankami." - przyznała 29-latka. Z kolei Kristin Austgulen Fosnaes, wicemistrzyni świata w sztafecie sprzed dwóch lat, zauważyła mocne związki sportu i polityki w Rosji. "Ta jedność jest zbyt silna, by nazwać ich neutralnymi".

Opinię swoich podopiecznych podziela Marit Bjoergen. "Wojna się nie zmieniła. Dopóki trwa, nie powinni ich wpuszczać" - powiedziała. Przed laty wielka rywalka Justyny Kowalczyk, a obecnie trenerka reprezentacji Norwegii dodała, że chociaż nie jest osobą decyzyjną, nie popiera powrotu Rosjan do startów. Podobne stanowisko wyraziła również szwedzka specjalistka od sprintów, Linn Svahn.

Rosyjscy biegacze na igrzyskach? Decyzja wkrótce.

By rosyjscy oraz białoruscy narciarze mogli wystąpić na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, muszą wystartować w zawodach z cyklu Pucharu Świata. Decyzję dotyczącą ich udziału podejmie Międzynarodowa Federacja Narciarska 21 października. Cykl zawodów w biegach narciarskich rozpocznie się 28 listopada w fińskiej Ruce.