Dantejskie sceny na trasie biegu w Rosji. "Można powiedzieć, że doszło do masakry"

Do potężnego wypadku doszło na trwającej w Rosji spartakiadzie. Na trasie biegów narciarskich doszło do masowego zderzenia zawodniczek, w którym ucierpiało co najmniej kilkanaście osób. Większość z nich trafiła do szpitala z połamanymi kończynami. Chociaż świadkowie oskarżyli organizatorów o zaniedbanie trasy biegu, to szefowa związku o spowodowanie wypadku oskarżyła same zawodniczki.

Sports.ru