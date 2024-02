Osiem krajów chce utworzyć "superligę". O Polsce ani słowa

Superliga - projekt, który w pewnym stał się symbolem - jednej strony siły największych graczy na sportowym rynku, z drugiej - walki z nadmierną centralizacją. Przykład piłki nożnej i batalii kilku najbogatszych klubów z władzami UEFA najwyraźniej inspiruje również przedstawicieli innych dyscyplin. Coś na kształt Superligi może już niedługo powstać w biegach narciarskich. Wszystko przez spore napięcia pomiędzy Międzynarodową Federacją Narciarką (FIS) a krajowymi związkami.

Jak podało norweskie NRK, Norwegia wraz z siedmioma innymi krajami zamierza oddzielić się od FIS-u i stworzyć własną, elitarną "ligę" w biegach. Do koalicji nazywanej "Płatkiem śniegu" dołączyły federacje Szwecji, Finlandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii i Szwajcarii, a więc nacji najbardziej liczących się w tej dyscyplinie sportu. Gdyby taki scenariusz udało się zrealizować, dla FIS-u byłaby to kompletna katastrofa, a Puchar Świata na dobrą sprawę straciłby sens.

Skąd w ogóle taki pomysł? Według NRK chodzi o konflikt wokół praw telewizyjnych do transmisji Pucharu Świata. Do tej pory część z nich sprzedawały krajowe związki. Teraz FIS próbuje ten proces scentralizować i samemu zarządzać nimi w imieniu wszystkich. W lipcu podpisał nawet specjalną umowę z firmą Infront. Ta wymaga jednak podpisu ze strony przedstawicieli krajowych federacji, a osiem wymienionych odmówiło. Poważnym zarzutem, jaki wysunęły względem FIS-u, jest to, że nie nie zostały zaproszone do prac nad sformułowaniem umowy.

Superliga nie jest celem samym w sobie. Ogromny apel. "Chcemy porozumienia z FIS"

Utworzenie osobnej ligi, jak tłumaczą członkowie ów koalicji, jest właściwie ostatecznością. - Ambicją jest osiągnięcie porozumienia z FIS. Właśnie nad tym pracujemy - powiedziała NRK Pernilla Bonde, sekretarz generalna szwedzkiego związku. - Wycofanie się nie jest głównym celem, ale od początku celem było dotarcie do tego samego stołu negocjacyjnego co FIS i znalezienie rozwiązania, które można wspólnie wdrożyć - dodała.

Strony konfliktu miały spotkać się w tej sprawie w środę. Problem w tym, że ze strony FIS-u nie pojawił się ani prezydent Johan Eliasch, ani sekretarz generalny Michel Vion, ani dyrektor handlowy Christian Salomon.