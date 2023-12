Nie żyje legendarny trener. Wychował medalistki olimpijskie

Zdenek Ciller, legendarny trener biegów narciarskich, zmarł w zeszłą niedzielę 17 grudnia. Miał 87 lat. Został pochowany na cmentarzu w Jabloncu nad Nysą. W latach 70. i 80. doprowadził kobiecą reprezentację Czechosłowacji do największych sukcesów w historii. Jego zawodniczki wywalczyły cztery medale olimpijskie.

Nie żyje legendarny trener. To twórca sukcesów czechosłowackich biegów narciarskich

Ciller objął czechosłowacką reprezentację kobiet w 1968 r. Zaledwie cztery lata później poprowadził Helenę Sikolovą do brązowego medalu olimpijskiego w Sapporo. Osiem lat później w Lake Placid ten sam sukces powtórzyła kolejna jego zawodniczka Kveta Jeriova Peckova. Trzecia była także na Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie w 1984 r., a wraz z Dagmarą Hromadkovą-Svubovą, Blanką Paulu oraz Gabrielą Soukalovą zdobyła wówczas srebro w sztafecie.

Jako szkoleniowiec Ciller słynął z twardej ręki. - Był niezwykle wymagający i surowy. Trenowanie pod jego okiem wcale nie było łatwe. Ale zawsze zmierzał do sukcesu i udało mu się to zrealizować. Jednocześnie był osobą, która wiedziała, jak się o nas zatroszczyć. Był trenerem, menadżerem, dobrym kierowcą. W zasadzie umiał doradzić w każdej sytuacji - wspominała Jeriova na portalu czeskiego komitetu olimpijskiego olympijskytym.cz.

Gwiazda czeskiego biathlonu wspomniała Cillera. "Legendą był i zawsze pozostanie"

Pamięć Cillera uczciła także gwiazda czeskiego biathlonu Gabriela Soukalova (córka srebrnej medalistki z Sarajewa, również Gabrieli), trzykrotna medalistka olimpijska, mistrzyni świata, zdobywczyni Pucharu Świata. - Pomógł i prowadził nie tylko moją mamę i jej pokolenie "srebrnych kobiet" na Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie, ale także mnie podczas moich pięknych nastoletnich lat. Dla nas trener Zdenek Ciller legendą był i zawsze pozostanie. Przyczynił się do zdobycia przeze mnie trzech medali olimpijskich. Był dziwaczny, a według swojej podopiecznej i wielokrotnej medalistki olimpijskiej Kvety Jeriovej Peckovej także wymagający. Mogę to potwierdzić i dodać, że poza treningami sprawiał mi mnóstwo frajdy. Dziękuję, że mogłem poznać tę wyjątkową osobę. Nigdy go nie zapomnę - napisała na Instagramie.

W 2016 roku Ciller trafił do galerii sław Związku Trenerów Zawodowych Czeskiego Komitetu Olimpijskiego.