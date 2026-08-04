Adam Małysz pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego przez cztery lata. W końcówce kadencji przekonał zarząd do tego, że warto sprowadzić z powrotem do Polski Stefana Horngachera, który ma pomóc w rozwoju skoków w naszym kraju. Co ciekawe, Małysz otrzymał zielone światło na podpisanie kontraktu z Austriakiem niedługo po tym, gdy poinformował, że nie będzie walczył o drugą kadencję prezesa PZN.

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Małysz nie żałuje odejścia z PZN

Na Instagramie w specjalnym nagraniu czterokrotny medalista olimpijski i jeden z najlepszych skoczków w historii poinformował, że nie żałuje swojej decyzji.

- Kochani, moja przygoda jako prezes PZN zakończyła się po czterech latach. Czy żałuję tej decyzji? Nie. Bardzo dużo zdrowia mnie to kosztowało. Wiele rzeczy się udało, ale dużo też się nie udało. Myślę, że dla swojego zdrowia i psychiki była to słuszna decyzja - powiedział Małysz na Instagramie.

W rozmowie z Polsatem Sport 48-latek przyznał z kolei, że szkoda mu osób, które pożegnały się już z posadami w Polskim Związku Narciarskim po tym, jak na stanowisko prezesa wrócił Apoloniusz Tajner. Wśród nich jest m.in. Martyna Mital, szefowa Departamentu Sportu i Reprezentacji Narodowych.

- Nowy prezes, nowy zarząd chcą budować swój potencjał. Szkoda tylko, że to nastąpiło tak szybko, nie zostało rozłożone w czasie, by mogło dojść do naturalnego przekazania pałeczki następcom na tych stanowiskach - ocenił Małysz.

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Zdziwienie u Małysza wywołuje postawa Tajnera. 72-latek tuż przed wyborami nie odzywał się do ustępującego prezesa, argumentując, iż zaplanuje spotkanie z Małyszem podczas Letniego Grand Prix w Wiśle. Ostatecznie uznał jednak, że nie jest to konieczne.

- Ja się sam temu dziwię. Spotkałem się z opinią - nie ze strony prezesa Tajnera, ale od innych ludzi, że faktycznie jest jakiś konflikt między nami. Moje zdziwienie jest tym większe, że nie uważam, że zrobiłem coś w tym kierunku. Jeszcze nie tak dawno temu spotkaliśmy się w Warszawie, w Hotelu Poselskim na kawie i nic nie świadczyło o tym, że prezes Tajner żywi jakiś uraz do mnie - podkreśliła legenda polskich skoków.

- Jeżeli pan prezes Tajner będzie miał ochotę, żeby się spotkać, to nie ma problemu. Jeżeli będzie chciał przekazać mi, skąd ta sytuacja, że nie chce ze mną rozmawiać, to też będę za to wdzięczny - dodał po chwili.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że obaj panowie znają się od wielu lat. Najpierw współpracowali jako trener i zawodnik - to pod wodzą Tajnera kariera Małysza wystrzeliła. Później natomiast, gdy Tajner był już prezesem PZN, powierzył byłemu zawodnikowi funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN.

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