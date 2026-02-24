Semirunnij wrócił z igrzysk i od razu ogłosił, że czeka go ważna zmiana

Semirunnij był jednym z trzech reprezentantów Polski, którym w Mediolanie i Cortinie udało się stanąć na podium. Dokonał tego na swoim koronnym dystansie 10 000 metrów, na którym został wicemistrzem olimpijskim. Poza nim medale zdobywali tylko skoczkowie: Kacper Tomasiak (srebro na skoczni normalnej, brąz na dużej i srebro w konkursie duetów) oraz Paweł Wąsek (srebro w duetach wraz z Tomasiakiem).

Semirunnija czeka ważna zmiana. "Nazwisko zostało źle przetłumaczone"

Obecnie można żartować, że większą trudność niż wywalczenie samemu zainteresowanemu srebrnego medalu, sprawiało wymówienie i zapisanie jego nazwiska przez kibiców oraz przedstawicieli mediów. Spolszczona wersja brzmi Władimir Semirunnij. Lecz jak opisuje "Przegląd Sportowy" Onet, w dokumentach widnieje zapis Vladimir Siemirunnii. Dlatego 23-latek zdecydował się na zmianę.

- Chciałbym zaktualizować zapis moich danych w dokumentach. Dziennikarze często mają z tym problem, bo moje imię i nazwisko zostało źle przetłumaczone z cyrylicy rosyjskiej. Żeby nie było już wątpliwości: Siemirunni to właściwe brzmienie mojego nazwiska - powiedział.

Zawodnik do Polski trafił po tym, jak w 2023 roku postanowił uciec z rodzinnego Jekaterynburga, miasta położonego na Syberii.

- Jak ktoś mówi przy mnie, że przy -10 st, C jest zimno, mnie to bardzo śmieszy. Bo jako dziecko w Jekaterynburgu na otwartym stadionie trenowałem przy -30 st. C. [...] Przy takim mrozie jak -30 st. C najważniejsze jest, żeby dobrze się ubrać. A przede wszystkim założyć trzy rękawiczki, dwie na ręce i jedną, no, wiecie na co. I tak jeździliśmy - opowiadał Radosławowi Leniarskiemu, dziennikarzowi Sport.pl.

23-latek trafił do Tomaszowa Mazowieckiego, miasta, które uchodzi za polską stolicę łyżwiarstwa szybkiego. Błyskawicznie zżył się z drużyną naszych panczenistów, a Konrada Niedźwiedzkiego nazywa nawet swoim polskim ojcem. Podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich Semirunnij dostąpił zaszczytu bycia chorążym reprezentacji Polski.