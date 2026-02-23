Powrót na stronę główną

Nie do wiary. Łukaszenka pojawił się na lodzie. Tak potraktowali go rywale

Aleksander Łukaszenka jest znanym miłośnikiem hokeja. Białoruski dyktator ma swoją drużynę, która rywalizuje w amatorskich rozgrywkach, polityk nie tylko obserwuje poczynania swojego zespołu z trybun, ale również często sam pojawia się na lodzie. Ostatnio 71-latek zdobył nawet bramkę. Oto jak reagowali jego sportowi rywale.
Łukaszenka na lodzie
Aleksander Łukaszenka to znany miłośnik hokeja na lodzie. Sport to jedno z głównych narzędzi służących do ocieplenia wizerunku białoruskiego dyktatora, który w celu uskutecznienia swoich działań stworzył nawet własny zespół rywalizujący w krajowych, amatorskich rozgrywkach. Co ciekawe, Łukaszenka mimo sędziwego wieku jest jednym z zawodników drużyny. Prezydencki zespół zwyciężał 16 razy na 18 rozegranych sezonów. 

Łukaszenka z golem w Lidze Republikańskiej. Rywale bali się go zatrzymać 

Aleksander Łukaszenka zdobył 3 (1+2) punkty w meczu Republikańskiej Ligi Hokejowej przeciwko drużynie obwodu witebskiego (12:6). Białoruski dyktator zanotował trafienie w absurdalnych okolicznościach, prezydent Białorusi podwyższył wynik na 3:0. Rywale nie zrobili absolutnie nic, aby zatrzymać 71-latka. 

Łukaszenka zdobył cztery punkty (dwa gole, dwie asysty), w sześciu meczach tego sezonu. 

Łukaszenka w przeszłości często notował upadki na lodowisku 

Być może rywale woleli nie zbliżać się do dyktatora również ze względu na jego wcześniejsze upadki. W poprzednim roku głośno było o boiskowej sytuacji, w której Łukaszenka zderzył się na tafli z jednym z kolegów z drużyny. Zdarzenie trafiło do sieci, gdzie było wyśmiewane przez internautów. Inny wypadek białoruski prezydent zanotował w 2022 roku, został wówczas uderzony kijem przez jednego z rywali, a na lodzie polała się krew. Według "oficjalnych" informacji nikt nie poniósł konsekwencji. 

W hokeja gra również najmłodszy syn Łukaszenki Nikołaj. W tym sezonie w sześciu meczach zdobył 14 punktów. 

