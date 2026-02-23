Nie do wiary. Łukaszenka pojawił się na lodzie. Tak potraktowali go rywale

Aleksander Łukaszenka to znany miłośnik hokeja na lodzie. Sport to jedno z głównych narzędzi służących do ocieplenia wizerunku białoruskiego dyktatora, który w celu uskutecznienia swoich działań stworzył nawet własny zespół rywalizujący w krajowych, amatorskich rozgrywkach. Co ciekawe, Łukaszenka mimo sędziwego wieku jest jednym z zawodników drużyny. Prezydencki zespół zwyciężał 16 razy na 18 rozegranych sezonów.

Łukaszenka z golem w Lidze Republikańskiej. Rywale bali się go zatrzymać

Aleksander Łukaszenka zdobył 3 (1+2) punkty w meczu Republikańskiej Ligi Hokejowej przeciwko drużynie obwodu witebskiego (12:6). Białoruski dyktator zanotował trafienie w absurdalnych okolicznościach, prezydent Białorusi podwyższył wynik na 3:0. Rywale nie zrobili absolutnie nic, aby zatrzymać 71-latka.

Łukaszenka zdobył cztery punkty (dwa gole, dwie asysty), w sześciu meczach tego sezonu.

Łukaszenka w przeszłości często notował upadki na lodowisku

Być może rywale woleli nie zbliżać się do dyktatora również ze względu na jego wcześniejsze upadki. W poprzednim roku głośno było o boiskowej sytuacji, w której Łukaszenka zderzył się na tafli z jednym z kolegów z drużyny. Zdarzenie trafiło do sieci, gdzie było wyśmiewane przez internautów. Inny wypadek białoruski prezydent zanotował w 2022 roku, został wówczas uderzony kijem przez jednego z rywali, a na lodzie polała się krew. Według "oficjalnych" informacji nikt nie poniósł konsekwencji.

W hokeja gra również najmłodszy syn Łukaszenki Nikołaj. W tym sezonie w sześciu meczach zdobył 14 punktów.