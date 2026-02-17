Powrót na stronę główną

Igrzyska olimpijskie. O której startują Polacy we wtorek 17 lutego? [HARMONOGRAM]

Jeśli kibicom mało jest skoków narciarskich, we wtorkowej rywalizacji w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich możemy obejrzeć kolejnych dwóch Polaków, którzy wzniosą się w powietrze. Mowa o kombinatorach norweskich, biorących udział w konkursie skoków oraz biegu na 10 km. We wtorek zobaczymy też w akcji Katię Kurakową oraz polską sztafetę biathlonistów. Poniżej cały harmonogram startów naszych reprezentantów na ZIO we wtorek 17 lutego.
Jekaterina Kurakowa
17 lutego na włoskich igrzyskach odbędzie się siedem olimpijskich finałów, niektóre z udziałem Polaków. Rywalizacja powinna przyciągnąć uwagę polskich kibiców: nasi reprezentanci wystartują w kilku konkurencjach.

O której oglądać starty Polaków na ZIO we wtorek?

Podczas wtorkowej rywalizacji w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 zobaczymy czterech polskich biathlonistów startujący w sztafecie 4x7,5 km. To Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. Trudno jednak liczyć na to, że nasz zespół włączy się do walki o medale.

Faworytami do podium są bowiem Norwegowie, Szwedzi i Włosi. Początek rywalizacji w biathlonie o godz. 14:30. Męska sztafeta jest ósmą z 11 biathlonowych konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk w Anterselvie. Wystartuje 20 drużyn.  

We wtorek wystąpi też dwóch polskich kombinatorów norweskich: Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek, którzy wezmą udział w konkursie skoków na dużej skoczni oraz biegu na 10 km. Polacy nie startują w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej i podczas olimpijskiej rywalizacji zajmują miejsca w końcówce stawki. 11 lutego w konkursie na normalnej skoczni i biegu na 10 km uczestniczyło 36 zawodników. Jarząbek zajął 33. miejsce, a Krzempek był 35.  

We wtorek kombinatorzy będą rywalizować na dużej skoczni w Predazzo. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10, a bieg na 10 km o 13.45. 

We wtorek 17 lutego zobaczymy też w akcji Jekaterinę Kurakową. W programie krótkim solistek wystąpi 29 łyżwiarek figurowych, a Polka wystartuje jako dwunasta. 24 najlepsze zawodniczki awansują do programu dowolnego, który odbędzie się w czwartek. 23-letnia reprezentantka biało-czerwonych w Mediolanie uczestniczyła już w rywalizacji drużynowej. Była dziewiąta i uzyskała rezultat zbliżony do swojego rekordu sezonu (58,08) - 57,76 punktów. 

Program startów Polaków w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo we wtorek 17 lutego:

  • godz. 10:00 - Kombinacja norweska: duża skocznia, konkurs skoków: Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • godz. 13.45 - Kombinacja norweska: bieg na 10 km, finał: Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • godz. 14.30 - Biathlon, sztafeta 4x7,5 km, finał: Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół
  • godz. 18:45 - Łyżwiarstwo figurowe, solistki, program krótki: Jekaterina Kurakowa

Jeżeli chodzi o medalową rywalizację - 17 lutego zobaczymy m. in. czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym czy snowboardowy slopestyle kobiet. 

