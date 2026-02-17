Igrzyska olimpijskie. O której startują Polacy we wtorek 17 lutego? [HARMONOGRAM]

17 lutego na włoskich igrzyskach odbędzie się siedem olimpijskich finałów, niektóre z udziałem Polaków. Rywalizacja powinna przyciągnąć uwagę polskich kibiców: nasi reprezentanci wystartują w kilku konkurencjach.

O której oglądać starty Polaków na ZIO we wtorek?

Podczas wtorkowej rywalizacji w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 zobaczymy czterech polskich biathlonistów startujący w sztafecie 4x7,5 km. To Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. Trudno jednak liczyć na to, że nasz zespół włączy się do walki o medale.

Faworytami do podium są bowiem Norwegowie, Szwedzi i Włosi. Początek rywalizacji w biathlonie o godz. 14:30. Męska sztafeta jest ósmą z 11 biathlonowych konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk w Anterselvie. Wystartuje 20 drużyn.

We wtorek wystąpi też dwóch polskich kombinatorów norweskich: Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek, którzy wezmą udział w konkursie skoków na dużej skoczni oraz biegu na 10 km. Polacy nie startują w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej i podczas olimpijskiej rywalizacji zajmują miejsca w końcówce stawki. 11 lutego w konkursie na normalnej skoczni i biegu na 10 km uczestniczyło 36 zawodników. Jarząbek zajął 33. miejsce, a Krzempek był 35.

We wtorek kombinatorzy będą rywalizować na dużej skoczni w Predazzo. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10, a bieg na 10 km o 13.45.

We wtorek 17 lutego zobaczymy też w akcji Jekaterinę Kurakową. W programie krótkim solistek wystąpi 29 łyżwiarek figurowych, a Polka wystartuje jako dwunasta. 24 najlepsze zawodniczki awansują do programu dowolnego, który odbędzie się w czwartek. 23-letnia reprezentantka biało-czerwonych w Mediolanie uczestniczyła już w rywalizacji drużynowej. Była dziewiąta i uzyskała rezultat zbliżony do swojego rekordu sezonu (58,08) - 57,76 punktów.

Program startów Polaków w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo we wtorek 17 lutego:

godz. 10:00 - Kombinacja norweska: duża skocznia, konkurs skoków: Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek

godz. 13.45 - Kombinacja norweska: bieg na 10 km, finał: Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek

godz. 14.30 - Biathlon, sztafeta 4x7,5 km, finał: Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół

godz. 18:45 - Łyżwiarstwo figurowe, solistki, program krótki: Jekaterina Kurakowa

Jeżeli chodzi o medalową rywalizację - 17 lutego zobaczymy m. in. czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym czy snowboardowy slopestyle kobiet.