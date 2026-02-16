Ależ burza po starcie Polaka na igrzyskach! "Piesiewicz jest dumny?"

Pod koniec stycznia gruchnęły informacje na temat zmiany składu reprezentacji Polski. Polski Komitet Olimpijski, wbrew zaleceniom Polskiego Związku Narciarskiego, powołał na igrzyska Michała Jasiczka w miejsce Piotra Habdasa. Był to kolejny odcinek wojny prowadzonej między szefem PKOl-u, Radosławem Piesiewiczem, a Adamem Małyszem - sternikiem PZN.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

Decyzja była tym bardziej zaskakująca, że Jasiczek może wystartować wyłącznie w jednej konkurencji - slalomie, podczas gdy Habdas pojechałby zarówno w slalomie, jak i w supergigancie. Co więcej, Jasiczek od półtora roku nie miał ważnych badań lekarskich, a ostatnie kontrole antydopingowe przechodził cztery lata temu.

Michał Jasiczek nie dojechał do mety w slalomie

Wyniki na poprzednich igrzyskach również przemawiały przeciwko startowi Michała Jasiczka. Tylko raz ukończył olimpijskie zmagania. Było to w jego olimpijskim debiucie na igrzyskach w Soczi - zajął wtedy 23. miejsce. Ta sztuka nie udała się ani osiem lat temu w Pjongczangu, ani cztery lata temu w Pekinie. Jasiczkowi nie udało się też ukończyć slalomów w jego występach na mistrzostwach świata w 2013 i 2017 roku.

Zobacz też: Już wiadomo, czy Norwegowie stracą złote medale

Złą passę 31-letni alpejczyk podtrzymał na trasie w Bormio. Występ Michała Jasiczka trwał zaledwie 22 sekundy. - Historia znowu się powtarza - powiedział Sebastian Szczęsny, komentujący przejazd Polaka na antenie Eurosportu. Cała otoczka wokół startu Jasiczka - nominacja PKOl-u, brak wyników w międzynarodowych zawodach najwyższej rangi, brak odpowiednich badań - wywołała złość u internautów.

Internauci ostro o występie Jasiczka. "Piesiewicz dumny?"

"Może mi ktoś wytłumaczyć, jak koleś, który nawet nie jest dopuszczony do Pucharu Świata i nie ma spełnionych wymaganych badań, jedzie na Igrzyska?" - oto pierwszy z komentarzy. Wielu użytkowników miało pretensje do prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. "Piesiewicz jest dumny?" "Piesiewicz zadowolony z podmiany na swojego", "To ten nominowany przez prezesa?" - czytamy.

Niektórzy bronili Jasiczka, zwracając uwagę na niesprzyjającą pogodę w Bormio. "Warunki widać nie pomagały", "Może i miał wylecieć, ale litości, wypadło WIĘKSZOŚĆ z 96 zawodników" - i faktycznie, pierwszego przejazdu nie ukończyło aż 49 alpejczyków. Pojawiły się jednak opinie, które są podsumowaniem startów 31-latka na igrzyskach - "Co 4 lata ma pecha".

Złoty medal w slalomie wywalczył Szwajcar Loic Meillard, który wyprzedził o 0,35 sekundy Fabio Gstreina z Austrii. Brąz zdobył Norweg Henrik Kristoffersen, on jednak do zwycięzcy stracił już ponad sekundę. Michał Jasiczek był jedynym reprezentantem Polski w tej konkurencji.