Co za występ Polaków na igrzyskach! Rekord sezonu i awans

Michał Woźniak i Julia Szczecinina startowali po raz drugi na włoskich igrzyskach – polska para rywalizująca w programie krótkim par sportowych wcześniej, w trakcie konkursu drużynowego, osiągnęła rekord życiowy (60,20 pkt). Wynik łączny duetu, przekładający się na rezultat całej polskiej kadry w konkursie drużynowym, nie pozwolił Woźniakowi i Szczecininie na dalsze występy. W niedzielę rezultat był lepszy - polska para sportowa osiągnęła wynik 65.23 w programie krótkim i awansowała do poniedziałkowego finału.

REKLAMA

Historyczny wyczyn polskiej pary. Rekord sezonu, awans do finału

Michał Woźniak i Julia Szczecinina osiągnęli w niedzielę rekord sezonu. We wspomnianym wcześniej konkursie drużynowym nasz duet w programie krótkim par sportowych zajął 8. miejsce z rekordem życiowym 60,20 pkt, a 10. pozycję w tańcu rytmicznym par wywalczyła Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, uzyskując najlepszy wynik w sezonie - 60,23 pkt. Polacy zajęli w konkursie drużynowym 10. miejsce. Co warte podkreślenia, po raz pierwszy w historii igrzysk Polska uzyskała kwalifikację drużynową, a składały się na nią wieloletnie przygotowania zawodników różnych konkurencji.

W tym roku Woźniak i Szczecinina zajęli 8. miejsce na mistrzostwach Europy, tę samą lokatę podczas GP of Finland i Skate Canada International oraz 6. miejsce w CS. Trialety Trophy. W sezonie 23/24, 24/25 i 25/26 duet wygrał mistrzostwa Polski.

W poniedziałek polska para łyżwiarzy figurowych w programie dowolnym wystartuje w konkursie o godz. 20.

W poniedziałek zobaczymy też w akcji polską bobsleistkę Lindę Weiszewski (godz. 19, 21.06, 3 i 4. ślizg jedynek), slalom mężczyzn z udziałem Michała Jasiczka (1 i 2. przejazd), reprezentantów Polski w short tracku (Gabriela Topolska 1000 metrów o godz. 11 - ćwierćfinał, kwalifikacje mężczyzn - 11:17), a o godz. 19 wystartuje konkurs Super Team z udziałem Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska (3 serie, 2 konkursowe i jedna finałowa).