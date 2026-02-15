Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk. Oto miejsce Polaków

Podczas niedzielnych startów na igrzyskach mogliśmy liczyć zwłaszcza na medal w łyżwiarstwie szybkim. Wśród 29 zawodniczek zaprezentowały się trzy Polki, a największe nadzieje wiązano z drugą łyżwiarką punktacji PŚ Kają Ziomek-Nogal. Mistrzyni Europy zajęła szóste miejsce. - Liczyłam na medal, ale to jest sport - powiedziała Eurosportowi.

Spore zamieszanie wywołała za to wypowiedź innej ze startujących w Mediolanie łyżwiarek szybkich, Andżeliki Wójcik, która twierdziła, że do startu na 500 metrów przygotowywała się bez trenera. Prezes Rafał Tataruch nazwał jej wypowiedź "kłamstwem". -To bzdura. Myślę, że powinna przeprosić przede wszystkim trenerów, którzy próbowali jej pomóc" – napisał w oświadczeniu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Wójcik zajęła 11. miejsce na łyżwiarskim dystansie 500 metrów.

Bez większych szans na medal były za to polskie skoczkinie, które na dużej skoczni nie dostały się nawet do drugiej serii. Anna Twardosz zajęła 36. miejsce, a Pola Bełtowska była 41. w olimpijskim konkursie na dużej skoczni w Predazzo. Wygrała Norweżka Anna Odine Stroem, która była też pierwsza na normalnym obiekcie. Srebro wywalczyła jej rodaczka Eirin Maria Kvandal, a brąz zdobyła Słowenka Nika Prevc.

W biathlonie blisko czołówki były dwie Polki - Kamila Żuk zajęła 12., a Natalia Sidorowicz 13. miejsce w biathlonowym biegu na dochodzenie na 10 km w igrzyskach olimpijskich Medolan-Cortina d'Ampezzo. Złoty medal zdobyła Włoszka Lisa Vittozzi, srebrny Norweżka Maren Kirkeeide, a brązowy Finka Suvi Minkkinen.

Najbliżej medalu - bo zaledwie o 0,13 sekund - była za to Maryna Gąsienica-Daniel, która zajęła w Cortinie d'Ampezzo siódme miejsce w olimpijskim slalomie gigancie w narciarstwie alpejskim. Slalom gigant to koronna konkurencja 31-letniej Polki, która w tym sezonie Pucharu Świata dwukrotnie zajmowała w nim piąte miejsce. Po pierwszym przejeździe zajmowała 13. miejsce, ze stratą 1,16 do Brignone. W drugim, uzyskała siódmy rezultat, co pozwoliło na awans.

- Przegrać o 13 setnych sekundy to naprawdę boli. Ale dałam z siebie wszystko, w drugim przejeździe trochę podrzuciło mi nartę - mówiła ze łzami w oczach w wywiadzie dla Eurosportu przeprowadzanym na mecie przez Justynę Kowalczyk-Tekieli.

