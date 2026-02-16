Rosjanie po tej decyzji są wściekli. Wskazali kolejny wrogi im kraj

Sofia Prosvirnova (obecnie Thorup) zaczęła reprezentować Danię w kwietnia 2023 roku, gdy poślubiła znanego reprezentanta tego kraju, panczenistę Viktora Halda Thorupa. Zawodniczka wcześniej startowała w short tracku, a obecnie skupia się na dłuższych dystansach. Pod duńską flagą startowała m.in. na tegorocznych mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim i zajęła w nich 1. miejsce w zawodach ze wspólnego startu. Wciąż nie ma jednak możliwości startów dla kadry Danii podczas igrzysk olimpijskich, na co narzeka jej mąż.
- Duński Związek Łyżwiarski traktuje Sofię bardzo źle. Odkąd zaczęła startować w reprezentacji Danii, Duński Związek Łyżwiarski dyskryminuje ją, ponieważ urodziła się w Rosji. Byłem świadkiem korespondencji i rozmów telefonicznych, w których wyraźnie stwierdzali, że nie pozwolą jej startować w short tracku, nawet w Pucharze Świata, mimo że ISU (Międzynarodowa Unia Łyżwiarska) nie wyraża sprzeciwu - mówi w rozmowie ze sport-express.ru Viktor Thorup.
Według Thorupa, urzędy w Danii nie przyznają jego żonie paszportu, co wiąże się z tym, że może opuścić kolejne igrzyska olimpijskie.
- Dania to kraj, w którym bardzo trudno uzyskać pełne obywatelstwo i zawsze to rozumieliśmy. Sofia naprawdę chce po prostu reprezentować Danię. To kraj, w którym planujemy zamieszkać i czujemy z nim więź. Myślę, że zawsze wiedziała, że najprawdopodobniej będą to tylko mistrzostwa Europy i świata, a nie igrzyska olimpijskie. Oczywiście, to trudne; igrzyska olimpijskie to dla wielu wyjątkowe zawody. Cała ta sytuacja nauczyła Sofię i mnie, że rywalizujemy po prostu po to, żeby zobaczyć, jak bardzo możemy się poprawić w łyżwiarstwie szybkim. Oczywiście igrzyska olimpijskie są najważniejsze, ale i tak jestem smutny – nie ukrywa Viktor Thorup.
Duński łyżwiarz podczas biegu na 10 km na IO w Mediolanie został pierwszym od 1988 roku zawodnikiem, który wycofał się z biegu nie dobiegając do mety w pierwszej parze. Sofia, podobnie jak Viktor, zakwalifikowała się do Igrzysk poprzez Puchar Świata, ale nie mogła wziąć w nich udziału.
