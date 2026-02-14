Żurek przemówił po czwartym miejscu. Od razu złożył jasną deklarację

Damian Żurek po raz drugi zajął czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich! W środę Polak na 1000 metrów stracił zaledwie 0,07 sekundy do podium. Na swoim koronnym dystansie Żurek brąz przegrał o 0,09 sekundy. Żurek udowodnił, że jest czołowym panczenistą świata - ale nie udokumentował tego na najważniejszej imprezie czterolecia.

Przed igrzyskami amerykański The Athletic typował Damiana Żurka do olimpijskiego złota w tej konkurencji. Wiele innych prognoz wskazywało, że 26-latek z pewnością zajmie miejsce na podium. Los jednak okazał się brutalny.

Koszmar Damiana Żurka! 0,09 od podium

Damian Żurek tuż przed startem zapowiedział, że czwarte miejsce zajęte w środowych zmaganiach na 1000 metrów tylko zwiększyły jego apetyt na medale. - Udowodniłem sobie, że jestem tak naprawdę na topie - powiedział 26-latek. Zapowiedział też, że ma swój plan na sobotni wieczór.

Żurek wystąpił w przedostatniej parze, a jego rywalem był Holender Sebas Diniz. Wiadome było niemal wszystko - do zdobycia medalu trzeba pobić obowiązujący do dziś rekord olimpijski. Prowadził Amerykanin Jordan Stolz przed Holendrem Jenningiem de Boo i Kanadyjczykiem Laurentem Dubreuilem. Polak jednak nie dał rady rywalom. Wpadł na metę czwarty. Ostatnia para nie zmieniła czołówki klasyfikacji.

Damian Żurek: "Za to lubię sprint"

Po zawodach Damian Żurek wypowiedział się na antenie TVP Sport. - Po 1000 metrach był duży niedosyt i myślałem, że uda się stanąć na podium. Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli i za 4 lata sobie odbiję. Nikt mnie nie zapamięta z dwóch czwartych miejsc. Biorę to na klatę. To nie koniec sezonu. Jeszcze są MŚ w wieloboju, tam też jeszcze nie mam medalu - powiedział.

26-latek krótko ocenił swój start. - Pierwsze 100 metrów było bardzo dobre. Myślę, że zawaliłem pierwszy wiraż. Pierwsza krzyżówkowa bardzo dobra, drugi wiraż bardzo dobry, ostatnia prosta bardzo dobra. Pierwsza dwójka była poza zasięgiem. Byłem w stanie zrobić brąz. Zabrakło trochę szczęścia i za to lubię sprint. Wszystko może się zdarzyć, nie ma faworytów. Kanadyjczyk nie stanął ani razu na podium PŚ, ale dzisiaj miał dzień konia. Mam nadzieję, że najlepsze jest jeszcze przede mną - stwierdził Damian Żurek.

Najlepszy polski sprinter wypowiedział się też na temat Sebasa Diniza, z którym Polak jechał w parze. Na wyjściu z drugiego wirażu Holender znacznie przekroczył linię dzielącą oba tory. - Bałem się, że Holender się potknie i spowoduje kraksę. Był blisko, ale nie tak blisko, żeby mieć wpływ. Widzimy się tu za cztery lata, z krążkiem na szyi - zakończył Żurek.

Na 500 metrów bardzo dobrze spisał się też Marek Kania - zajął 8. miejsce. Słabiej poszło Piotrowi Michalskiemu, który był 24.