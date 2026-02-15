Zdobył medal na igrzyskach i zmieni dyscyplinę?! Semirunnij wypalił wprost

Władimir Semirunnij zdobył w piątek drugi medal ZIO dla Polski, a tuż po starcie, pomimo ogromnego zmęczenia, zapowiedział już udział w kolejnych igrzyskach. - Po biegu ledwo stałem na nogach, podpierałem się jedną ręką. Teraz mam ten medal i muszę podpierać się drugą. Jest ciężki, ale ciężki w tym sensie, że dużo na niego pracowałem. Motywuje mnie jeszcze bardziej. Na każdych zawodach celem jest złoty medal. Te cztery lata przelecą szybko, będę znowu walczył - zapowiedział. Później dodał, że planuje także rywalizację w nieco innych warunkach, niż w Mediolanie.

Semirunnij chce zostać kolarzem. "Spróbuję sił w mistrzostwach Polski"

23-letni Semirunnij chce też wystartować w kolarstwie szosowym. - W przyszłym roku chciałbym spróbować swoich sił w kolarskich mistrzostwach Polski — zapowiada Władimir Siemirunnij w rozmowie z dziennikarzami.

Oba te sporty - łyżwiarstwo szybkie i kolarstwo - są stosunkowo blisko siebie jeżeli chodzi o specyfikę wysiłku. Trening na rowerach stanowi część programu ćwiczeń łyżwiarzy, a wielu z nich, po zdjęciu łyżew, wsiada na jednoślad i osiąga dobre wyniki na krajowych lub międzynarodowych zawodach.

- Chciałbym zacząć od czasówki, bo wszyscy mówią, że "wykręcam" dobre waty na rowerze. Nie mam jeszcze doświadczenia w peletonie, więc nad tym bym musiał popracować — zapowiada Siemirunnij, cytowany przez Onet.

Zanim do tego dojdzie, Semirunnij wystartuje jeszcze w igrzyskach na 1500 m. Prezes PZŁS Rafał Tataruch przyznał otwarcie, że to „nie jest jego dystans", ale sam zawodnik nie wyklucza kolejnego sukcesu. - Dlaczego nie mój dystans? Jestem wicemistrzem Europy na tym dystansie, a tam też byli mocni zawodnicy. Zobaczymy, jak się to ułoży, z kim będę w parze. Też spróbuję zrobić dobry czas - zapewnił.