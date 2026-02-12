Tak potraktowali Polkę. "To niedopuszczalne"

Nasi reprezentanci i reprezentantki coraz częściej stają się ofiarami przemocy słownej, którą stosują wobec nich kibice i obserwatorzy. Dotknęła ona m.in. skoczkinię Polę Bełtowską, a także Katię Kurakową, łyżwiarkę figurową, prześladowaną dodatkowo z powodu pochodzenia. - Dostawała pogróżki - przyznała szczerze Magdalena Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, w programie "Studio Cortina".

Katia Kurakowa dostawała groźby. "Po tej sytuacji serce zaczynało bić mocniej"

W ostatnich dniach głośno było o tym, jak kibice i widzowie traktowali Polę Bełtowską, która startowała w konkursie indywidualnym i drużynowym skoków. W jej obronie musiał stanąć Polski Związek Narciarski, bo wpisy na temat naszej reprezentantki były wyjątkowo agresywne i obraźliwe. Niestety, problem jest powszechny i dotyczy niemal wszystkich zawodników i zawodniczek. Magdalena Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, opowiedziała o nim w programie Sport.pl "Studio Cortina".

Ofiarą agresywnych, obraźliwych wpisów była też m.in. łyżwiarka figurowa Katia Kurakowa. - Dostawała pogróżki. Parę lat temu miała bardzo nieprzyjemną sytuację na granicy. Taką sytuację, w której serce zaczyna bić mocniej. Pani na granicy sprawdzała jej paszport nie wiadomo dokładnie jaki miała cel. FInalnie udało się wjechać do kraju bez problemów - mówiła Tascher.

Prezes PZŁF uważa, że hejt na Kurakową to w dużej mierze konsekwencja działań polityków. -Najczęściej te problemy są na etapie polityki i tego, co politycy robią, żeby nas skłócić. W naszym sporcie Rosja była cały czas obecna, rosyjski jest obecny na lodowisku. Częściej mówię po rosyjsku niż po angielsku, mam wielu przyjaciół stamtąd. To jest trudne, trzeba tym zarządzać, trzeba być zawodnikami, chronić ich, dawać im zapewnienie, że z nimi będziemy. Poruszyłeś temat Poli, chciałabym zaapelować - mamy regulacje prawne, zacznijmy je stosować. Zacznijmy reagować, my wszyscy - media, sportowcy. To, że się pozwala na tysiące komentarzy, w większości hejterskich, pod artykułami czy filmami jest niedopuszczalne - zaapelowała Magdalena Tascher.

Jekatierina Kurakowa urodziła się w Moskwie, ale od 2019 roku reprezentuje Polskę. Wielokrotnie wypowiadała się z wdzięcznością o naszym kraju. Na igrzyskach w Mediolanie reprezentowała Polskę w dwóch konkurencjach – jazdy figurowej solo i konkursie drużynowym. Indywidualnie osiągnęła 9. miejsce i uzyskała rezultat zbliżony do swojego rekordu sezonu (58,08) - 57,76 punktów. W konkursie drużynowym był brany udział wynik Polki z jazdy "solo", ale w połączeniu z rezultatami pozostałych reprezentantów nie dały one awansu do kolejnej części rywalizacji.