Kiedy startują Polacy? Harmonogram igrzysk na piątek 12 lutego [TERMINARZ]

Kacper Tomasiak jest jak do tej pory największym polskim bohaterem zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. 19-letni skoczek narciarski w poniedziałek sięgnął po srebrny krążek. W środę szansy na podium nie wykorzystał Damian Żurek, który uplasował się na 4. miejscu w biegu na 1000 m w łyżwiarstwie szybkim. Miłą niespodziankę sprawiły saneczkarki, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, zajmując 6. miejsce w dwójkach. To najlepsze lokaty naszej reprezentacji w szóstym dniu zawodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński: Możemy być ostatni, ale możemy być też pierwsi. W short tracku możliwe jest wszystko

Kolejne szanse Polaków na medale ZIO. Tak wygląda harmonogram zmagań biało-czerwonych

W czwartek też nie zabraknie emocji. Natalia Maliszewska cztery lata po dramacie związanym z wykluczeniem ze swojej koronnej konkurencji z powodu COVID-19 spróbuje wywalczyć pierwszy w karierze medal olimpijski. Przetarcie ma już za sobą - w sztafecie mieszanej oraz w eliminacjach 500 m, które przeszła nie bez problemów.

- Czułam, że Kim Boutin jest bardzo szybka, więc próbowałam się jej złapać. Później poczułam, że się nie złapię. Więc musiałam jechać tyle, ile mogłam swoim torem, swoją głową i bronić swojej pozycji. Mam wrażenie, że uratowałam się doświadczeniem. Zmieniłam tor jazdy, zablokowałam dziewczynę za mną i dojechałam do mety na drugiej pozycji. Czy był to mój wyśmienity bieg? Nie. Ale przeszłam dalej. Chciałabym tylko czuć się lepiej - oceniła w rozmowie z TVP Sport.

Polka w tym sezonie nie prezentuje swojej najlepszej formy, w klasyfikacji generalnej zajmuje 10. miejsce, ale motywacji jej nie brakuje. W short tracku jeden błąd może wiele kosztować, dlatego nie można jej skreślać już na starcie. Nie będzie tego dnia osamotniona na torze, bo w męskiej rywalizacji na 1000 m wystąpi Michał Niewiński. Ćwierćfinały tych konkurencji ruszą o godz. 20:15.

Wcześniej warto zerknąć na Cortinę d'Ampezzo. Tam po raz pierwszy na stoku pojawi się Maryna Gąsienica-Daniel, która wystąpi w supergigancie. - Jadę po medal, wiadomo. Myślę, że już jestem w takim momencie, kiedy mogę mówić o tym, że walczę o medal i nie będę się przed tymi słowami chować. Wierzę w to, że mogę go zdobyć - zapowiadała odważnie w rozmowie z TVP Sport. Dla niej to będą już czwarte igrzyska, a najlepszy wynik osiągnęła w gigancie w Pekinie (8. miejsce). Start rywalizacji o godz. 13.

Jako pierwsze tego dnia zaprezentują się biegaczki narciarskie. Na dystansie 10 km wystąpią Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek oraz Monika Skinder.

Program ZIO 2026 na czwartek 12 lutego

Biegi narciarskie

13:00 - bieg na 10 km techniką dowolną kobiet (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

Narciarstwo alpejskie

11:30 - supergigant kobiet (Maryna Gąsienica-Daniel)

Saneczkarstwo

18:30 - sztafeta MIX (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

Short track

20:15 - 500 m kobiet, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)

20.28 1000 m mężczyzn, ćwierćfinały (Michał Niewiński)

21.00 500 m K, półfinały (ew. Natalia Maliszewska)

21.07 1000 m M, półfinały (ew. Michał Niewiński)

21.31 500 m K, finał B (ew. Natalia Maliszewska)

21.36 500 m K, finał A (ew. Natalia Maliszewska)

21.43 1000 m M, finał B (ew. Michał Niewiński)

21.48 1000 m M, finał A (ew. Michał Niewiński)

Curling kobiet:

9:05 - Korea Południowa - USA (1. sesja)

9:05 - Japonia - Szwecja (1. sesja)

9:05 - Włochy - Szwajcaria (1. sesja)

9:05 - Kanada - Dania (1. sesja)

19:05 - Chiny - Wielka Brytania (2. sesja)

19:05 - Włochy - Korea Południowa (19:05)

19:05 - Dania - Japonia (2. sesja)

19:05 - Szwecja - USA (2. sesja)

Curling mężczyzn:

14:05 - Norwegia - Niemcy (2. sesja)

14:05 - USA - Szwajcaria (2. sesja)

14:05 - Wielka Brytania - Szwecja (2. sesja)

Skeleton

9:30 - mężczyźni, 1. ślizg

11:05 - mężczyźni, 2. ślizg

Narciarstwo dowolne

10:00 - jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda

12:15 - jazda po muldach mężczyzn, finał, 1. przejazd

12:55 - jazda po muldach mężczyzn, finał, 2. przejazd

Snowboard:

10:00 - snowboardcross mężczyzn, 1. wyścig rozstawieniowy

10:55 - snowboardcross mężczyzn, 2. wyścig rozstawieniowy

13:45 - snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1/8 finału

14:18 - snowboard – snowboardcross mężczyzn, ćwierćfinały

14:39 - snowboard – snowboardcross mężczyzn, półfinały

14:56 - snowboard – snowboardcross mężczyzn, mały finał (o brąz)

15:01 - snowboard – snowboardcross mężczyzn, finał

19:30 - halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd

19:59 - halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd

20:28 - snowboard – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd

Hokej na lodzie:

12:10 - turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Francja

16:40 - turniej mężczyzn, grupa A: Czechy – Kanada

21:10 - turniej mężczyzn, grupa C: Łotwa – USA

21:10 - turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Dania

Łyżwiarstwo szybkie

16:30 - 5000 metrów kobiet, finał

Skoki narciarskie