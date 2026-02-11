Gigantyczna burza po tym, co zrobił Ukrainiec na igrzyskach

Władysław Heraskewycz pełnił rolę chorążęgo reprezentacji Ukrainy podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Sportowiec postanowił wykorzystać najważniejszą imprezę czterolecia do upamiętnienia swoich rodaków, którzy zginęli w wyniku rosyjskich ataków w trakcie wojny w w Ukrainie. Na treningu pojawił się w czarno-białym kasku z podobizną kilku zabitych.

- Na kasku widać 14-letnią sztangistkę Alinę Perehudową, zawodnika trójboju siłowego Pawło Iszczenkę, hokeistę Ołeksija Łogijowa, aktora i sportowca Iwana Kononienkę, skoczka do wody i trenera Mykytę Kozubenkę, strzelca Ołeksija Chabarowa oraz tancerkę sportową Darię Kurdel - wymieniał w rozmowie z agencją Reuters (cytat za eurosport.tvn24.pl).

MKOl reaguje na zachowanie Heraskewycza

Zdarzenie zaniepokoiło Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W artykule 50.2 Karty Olimpijskiej czytamy, że w trakcie imprezy obowiązuje "zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej lub rasowej w obiektach olimpijskich, lub innych miejscach igrzysk". Ukrainiec nie dostał zgody na występ w tym kasku, a jeśli nie zastosuje się do zaleceń, może ponieść inne konsekwencje.

- Czy zostanie zdyskwalifikowany? Nie sądzę, że w tej sytuacji warto rozmawiać o hipotetycznych sprawach. Chcemy, żeby wystąpił, więc spekulacje, co się stanie, nie są właściwe. Ale istnieją zasady i przepisy, sami sportowcy chcą, żebyśmy ich przestrzegali. Więc będziemy ich przestrzegać - mówił dyrektor ds. komunikacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Mark Adams (cytat za championat.com).

- Chcemy rozwiązać ten problem w sposób humanitarny. Być może inni sportowcy wyjaśnią mu, że wszyscy chcą, aby występował, a on będzie miał okazję wyrazić swoją opinię. Nie mamy uniwersalnego i gotowego rozwiązania, ale mam nadzieję, że w tym przypadku pomoże nam komunikacja międzyludzka - dodał.

Władysław Heraskewycz ostro odpowiada MKOl

Skeletonista nie pozostawił tego bez komentarza. - We wczorajszym przemówieniu rzecznik MKOl-u Mark Adams podkreślił w szczególności równość wśród sportowców i tym argumentował zakaz używania przeze mnie "Kasku pamięci". I już tego samego dnia amerykański łyżwiarz figurowy [Maksym Naumow - red.] podczas występu na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie złożył hołd ku pamięci swoich rodziców, którzy zginęli w katastrofie lotniczej [zderzenie helikoptera z samolotem w Nowym Jorku z dnia 29 stycznia 2025 roku - red.] - i oczywiście nie otrzymał za to żadnych sankcji. Ta sytuacja może służyć jako doskonała definicja podwójnych standardów. Mamy do czynienia z teatrem absurdu - grzmiał Heraskewycz na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

- Wcześniej pytaliśmy, a teraz domagamy się usunięcia zakazu używania "Kasku pamięci" podczas zawodów na igrzyskach olimpijskich - dodał.

Zawody w skeletonie odbędą się 11 i 12 lutego.