Legenda naprawdę powiedziała to o Tomasiaku. "I co, nie miałem racji?"

- Mogło być jeszcze lepiej - wypalił Kacper Tomasiak chwilę po tym, jak zdobył srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie, chociaż akurat rywalizacja w skokach narciarskich odbywa się w Predazzo. 19-latek po skokach na 103 i 107 metrów zajął 2. miejsce, przegrywając o 3.4 z reprezentantem Niemiec Philippem Raimundem. To zdecydowanie największy sukces w karierze tego zawodnika - wcześniej nigdy nie stanął na podium zawodów Pucharu Świata.

Fortuna: "Nie wygrał nic, a został wicemistrzem olimpijskim"

Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem, który zdobył medal olimpijski. Wszystko w 1972 w Sapporo rozpoczął Wojciech Fortuna, zdobywając złoto. Sukces 19-latka w poniedziałkowy wieczór był niespodziewany, wręcz sensacyjny, ale... nie dla legendy.

- Wierzyłem, że w Predazzo odniesie sukces. I co, nie miałem racji? - ocenił Fortuna w rozmowie z "Polsatem Sport". - W sezonie olimpijskim był najlepszy z naszych. Nie wygrał nic, a teraz od razu został wicemistrzem olimpijskim. Na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. To nie jego ostatnia walka o medal - dodał.

Poza Fortuną i Tomasiakiem medale olimpijskie w skokach zdobywali Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dwaj ostatni wciąż są czynnymi zawodnikami. Stoch przepadł jednak w pierwszej serii, zaś Kubacki, który cieszył się z życiowego sukcesu cztery lata temu w Pekinie, w ogóle nie znalazł się w składzie na ZIO 2026.

Teraz mikst, potem duża skocznia

Kacper Tomasiak nie będzie miał dużo czasu na radość, bo przed nim kolejne obowiązku. Już we wtorek wystąpi w konkursie drużyn mieszanych. W składzie oprócz 19-latka znaleźli się Paweł Wąsek, Pola Bełtowska i Anna Twardosz. W walentynki zawodnicy będą walczyć o medale na dużym obiekcie, a 16 lutego czeka ich jeszcze konkurs drużyn mieszanych.