Wielka kasa popłynie na konto Kacpra Tomasiaka. Tyle zarobi za medal ZIO

Cztery lata temu reprezentacja Polski z zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie wróciła z jednym medalem wywalczonym przez skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego. W Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie już trzeciego dnia rywalizacji Biało-Czerwoni wyrównali ten rezultat. Dokonał tego ledwie 19-letni debiutant na igrzyskach - Kacper Tomasiak. I to z nadwyżką - w Pekinie Kubacki miał był brąz, teraz jest srebro!

REKLAMA

Zobacz wideo Piesiewicz ujawnia, jak Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie

Taką premię dostanie Kacper Tomasiak

Niesamowite, że Tomasiak jeszcze nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata, a już jest medalistą olimpijskim! Polak po skokach na 103 i 107 metra zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Philippowi Raimundowi. Na najniższym stopniu podium znaleźli się ex aequo Gregor Deschwanden i Ren Nikaido. Austriacy i Norwegowie - sensacyjnie - zakończyli konkurs bez medalu.

Oprócz krążka olimpijskiego i dożywotniej sławy, medaliści najważniejszej imprezy czterolecia otrzymają pokaźne premie finansowe i rzeczowe. Kwoty były znane na długo przed zawodami. Nagrody spłyną z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale też z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obie instytucje przewidziały również premie finansowe dla zawodników z miejsc 4-8. Ile dostanie Tomasiak za podium we Włoszech?

PKOl za srebrny medal zapłaci mu 400 tysięcy złotych w gotówce i połowę tej sumy w tokenach, co jest owocem współpracy z giełdą kryptowalut. Więcej o blisko 50 tysięcy złotych 19-latek otrzyma z resortu, ale nie cała ta kwota zostanie wypłacona jednorazowo. Zawodnik najpierw dostanie prawie 80 tysięcy złotych, a pozostała część nagrody za medal będzie wypłacana w ratach przez dwa lata. Do tego dojdą obraz, vouchery na wakacje oraz biżuterię i oczywiście olimpijska emerytura wypłacana od ukończenia 40. roku życia.

Nagrody PKOl:

Złoty medal: 500 tysięcy złotych w gotówce, 250 tysięcy w tokenach (z giełd kryptowalut), samochód Toyota Corolla, mieszkanie dwupokojowe, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 3000 zł

500 tysięcy złotych w gotówce, 250 tysięcy w tokenach (z giełd kryptowalut), samochód Toyota Corolla, mieszkanie dwupokojowe, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 3000 zł Srebrny medal: 400 tysięcy złotych w gotówce, 200 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł

400 tysięcy złotych w gotówce, 200 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł Brązowy medal: 300 tysięcy złotych w gotówce, 150 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 1500 zł

Nagrody MSiT:

Złoty medal: 520 105,32 zł, w tym: jednorazowo 111 787,56 zł, pozostała kwota (408 317,76 zł) przez dwa lata w miesięcznych ratach po 17 013,24 zł

520 105,32 zł, w tym: jednorazowo 111 787,56 zł, pozostała kwota (408 317,76 zł) przez dwa lata w miesięcznych ratach po 17 013,24 zł Srebrny medal: 448 495,92 zł, w tym: jednorazowo 78 241,68 zł, reszta w miesięcznych ratach po 15 427,26 zł

448 495,92 zł, w tym: jednorazowo 78 241,68 zł, reszta w miesięcznych ratach po 15 427,26 zł Brązowy medal: 394 860,96 zł, w tym: jednorazowo 61 516,80, resztę w miesięcznych ratach po 13 889,34 zł)

Życiowy sukces Kacpra Tomasiaka

Tomasiak na początku sezonu otrzymał zaufanie od trenera Macieja Maciusiaka i błyskawicznie zaczął je spłacać. Wprawdzie nie stanął jeszcze na podium zawodów Pucharu Świata, ale cztery razy lądował w czołowej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej zajmuje 14. miejsce.

Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem, który indywidualnie sięgnął po medal olimpijski. Wcześniej dokonali tego Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Krążek z rywalizacji drużynowej w Pjongczangu mają też na koncie Maciej Kot i Stefan Hula.