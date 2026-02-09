Wielka kasa popłynie na konto Kacpra Tomasiaka. Tyle zarobi za medal ZIO

Cztery lata temu reprezentacja Polski z zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie wróciła z jednym medalem wywalczonym przez skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego. W Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie już trzeciego dnia rywalizacji Biało-Czerwoni wyrównali ten rezultat. Dokonał tego ledwie 19-letni debiutant na igrzyskach - Kacper Tomasiak. I to z nadwyżką - w Pekinie Kubacki miał był brąz, teraz jest srebro!
Niesamowite, że Tomasiak jeszcze nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata, a już jest medalistą olimpijskim! Polak po skokach na 103 i 107 metra zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Philippowi Raimundowi. Na najniższym stopniu podium znaleźli się ex aequo Gregor Deschwanden i Ren Nikaido. Austriacy i Norwegowie - sensacyjnie - zakończyli konkurs bez medalu.
Oprócz krążka olimpijskiego i dożywotniej sławy, medaliści najważniejszej imprezy czterolecia otrzymają pokaźne premie finansowe i rzeczowe. Kwoty były znane na długo przed zawodami. Nagrody spłyną z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale też z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obie instytucje przewidziały również premie finansowe dla zawodników z miejsc 4-8. Ile dostanie Tomasiak za podium we Włoszech?
PKOl za srebrny medal zapłaci mu 400 tysięcy złotych w gotówce i połowę tej sumy w tokenach, co jest owocem współpracy z giełdą kryptowalut. Więcej o blisko 50 tysięcy złotych 19-latek otrzyma z resortu, ale nie cała ta kwota zostanie wypłacona jednorazowo. Zawodnik najpierw dostanie prawie 80 tysięcy złotych, a pozostała część nagrody za medal będzie wypłacana w ratach przez dwa lata. Do tego dojdą obraz, vouchery na wakacje oraz biżuterię i oczywiście olimpijska emerytura wypłacana od ukończenia 40. roku życia.
Tomasiak na początku sezonu otrzymał zaufanie od trenera Macieja Maciusiaka i błyskawicznie zaczął je spłacać. Wprawdzie nie stanął jeszcze na podium zawodów Pucharu Świata, ale cztery razy lądował w czołowej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej zajmuje 14. miejsce.
Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem, który indywidualnie sięgnął po medal olimpijski. Wcześniej dokonali tego Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Krążek z rywalizacji drużynowej w Pjongczangu mają też na koncie Maciej Kot i Stefan Hula.