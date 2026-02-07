Wyrzucili ją z igrzysk za doping. I tak może wystartować!

CAS powołał do życia specjalną izbę ds. zimowych igrzysk w Mediolanie/Cortinie 2026. I jedną z pierwszych rozpatrywanych przezeń kwestii będzie ta dotycząca Passler. Włoszka nadal żywi wielką nadzieję na olimpijski występ. Tym bardziej, że rywalizacja w biathlonie będzie odbywać się w jej rodzinnej miejscowości Antholz.

Koleżanka Passler nie ma wątpliwości. "Wiemy, że jest wspaniałą osobą"

Na cztery dni przed rozpoczęciem igrzysk poinformowano, że w organizmie 24-latki wykryto letrozol. To lek, który stosuje się u kobiet zmagających się, podczas menopauzy, z rakiem piersi. Nie jest dopingiem, ale obniża wysoki poziom estrogenu, co z kolei może być powiązane ze stosowaniem sterydów anabolicznych. Obecny olimpijski sezon jest najlepszym w dotychczasowej karierze Passler. Sama zawodniczka jednak odwołała się od decyzji o zawieszeniu.

"Pani Passler wniosła do CAS o uchylenie zawieszenia z powodu braku intencji i zaniedbania oraz o zezwolenie jej na udział w igrzyskach olimpijskich. Wniosek argumentuje tym, że pozytywny wynik testu wynikał z zanieczyszczenia, z którego nie zdawała sobie sprawy" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu CAS.

Decyzja w sprawie Rebekki Passler zostanie ogłoszona we wtorek 10 lutego. Wcześniej, bo już w niedzielę 8 lutego włoskie biathlonistki wezmą udział w konkursie drużyn mieszanych. Koleżanka z kadry Włoch postanowiła bronić 24-latki.

- Oczywiście na początku to był szok, ale znamy ją i wiemy, jaką jest wspaniałą osobą. Wysłałam jej wiadomość, ponieważ chcę ją wspierać w tym trudnym czasie, ale jedyne, co możemy zrobić, to czekać i przesłać jej serdeczne uściski - powiedziała trzykrotna brązowa medalistka olimpijska i największa gwiazda włoskiej reprezentacji Dorothea Wierer.

- Wspieramy Rebeccę i jesteśmy przekonani, że jest niewinna i że wszystko się wyjaśni. To silna kobieta; z pewnością z czasem się z tym pogodzi. Rebecca jest ważną częścią naszej drużyny - przyznał w rozmowie z RAI News dyrektor sportowy włoskiej reprezentacji biathlonowej Klaus Hollrigl.

Zawody w biathlonie rozpoczną się 8 lutego od wspomnianej wyżej rywalizacji w sztafecie mieszanej (2 x 6 km + 2 x 7,5 km), a zakończą się 21 lutego biegiem masowym kobiet na 12,5 km.