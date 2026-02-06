Zimowe Igrzyska Olimpijskie po raz czwarty w historii odbywają się we Włoszech. W 1944 i w 1956 roku gospodarzem była Cortina d'Ampezzo, a w 2006 roku najlepsi sportowcy zjechali do Turynu. Tym razem do Cortiny dołącza Mediolan, ale nie tylko, bo np. skoki narciarskie będą rozgrywane w Predazzo.

Za nami ceremonia otwarcia XXV ZIO 2026

Główna część ceremonii otwarcia odbyła się w piątkowy wieczór na stadionie Giuseppe Meazza w mediolańskiej dzielnicy San Siro, ale równocześnie uroczystości odbywały się w Cortinie d'Ampezzo, Predazzo i Livigno.

Widowisko trwało ponad trzy godziny. Po występach artystycznych [zaśpiewała m.in. Mariah Carey - red.] i formalnych, w tym wykonaniu przez gwiazdę piosenki Laurę Pausini hymnu, nastąpiła tradycyjna parada wszystkich reprezentacji biorących udział w najważniejszej imprezie czterolecia. W tym roku jest ich 92.

Oczywiście nie zabrakło biało-czerwonych. Polaków w defiladzie poprowadzili trzykrotny złoty medalista Kamil Stoch (Predazzo), który po tym sezonie kończy sportową karierę oraz wicemistrzyni olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka (Mediolan).

Polacy zaprezentowali się przepięknie. Szczególną furorę zrobiła łyżwiarka figurowa Julia Szczecinina, która została "wyniesiona" i... miałą najlepszy punkt obserwacyjny spośród wszystkich uczestników parady.

Nawrocki na ceremonii otwarcia ZIO 2026

Na ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich nie mogło zabraknąć oficjeli, w tym szefowej MKOl-u Kirsty Coventry, pierwszej kobiety sprawującej tę funkcję oraz prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Pojawił się także przewodniczący komitetu organizacyjnego Giovanni Malago.

- Witamy w kraju kultury, kreatywności i pasji. Te igrzyska są kontynuacją wspaniałej historii. Cortina w 1956 roku, Rzym 1960, Turyn 2006 - mówił Malago. - Nigdy nie byłem bardziej dumny z bycia Włochem niż dziś - dodał, podkreślając wartości ruchu olimpijskiego, w tym szacunek i równowagę.

- Moi drodzy olimpijczycy. Niezależnie od tego, czy jesteście tu w Mediolanie, Predazzo, Livigno czy Cortinie. To jest wasz moment. Znam to uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że udało się. Bądźcie dumni z tego, jak daleko zaszliście, a teraz cieszcie się każdą sekundą tych dwóch tygodni - powiedziała Coventry. - Dzięki wam widziemy lepszą stronę siebie. Przypominacie nam, że potrafimy być dobroduszni, odważnie, przyjacielscy, potrafimy się podnieść bez względu na to, jak mocno upadamy - zaznaczyła.

- XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie uważam za otwarte! - ogłosił prezydent Mattarelli.

Polskę na trybunach reprezentowali m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Nie zabrakło również przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza.

Na to wszyscy czekali. Oni zapalili znicze olimpijskie

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiły punkty kuliminacyjne - wniesienie flagi olimpijskiej, ślubowania i zapalenie znicza olimpijskiego. Po raz pierwszy w historii ZIO zapłonął on w dwóch miejscach, w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Zapalili go Alberto Tomba oraz Deborah Compagnoni (Mediolan) i Sofia Goggia (Cortina d'Ampezzo). Wszyscy są alpejczykami.

ZIO 2026 odbędą się w dniach 6-22 lutego. Część konkurencji już się rozpoczęła, w tym m.in. rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie figurowym. Niestety Polacy po występach pary tanecznej Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, pary sportowej Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistki Jekateriny Kurakowej zajmują ostatnie 10. miejsce. W sobotę na zakończenie zaprezentują się soliści, w tym Władimir Samojłow.