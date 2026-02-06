"Twarz poważnie uszkodzona". Dramat tuż przed igrzyskami. Leżał bez ruchu

Rozpoczęły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. O medale będą rywalizować sportowcy z 93 krajów, którzy będą rywalizować w sumie w szesnastu dyscyplinach sportowych. Jedną z dyscyplin jest narciarstwo alpejskie, a zjazd zaplanowano na sobotę.
Niestety tuż przed startem tej imprezy doszło do poważnego wypadku z udziałem Henrika von Appena. "Narciarz groźnie upadł i leżał bez ruchu na stoku, aż nie pomogli mu ratownicy medyczni. Zawodnik nie był w stanie samodzielnie stanąć na nogi i został przetransportowany ze stoku helikopterem" - relacjonował serwis "Dagbladet".
Do wypadku doszło tuż przed ostatnim startem w Pucharze Świata i przed samymi ZIO. Długo nie było wiadomo w jakim stanie jest zawodnik. Jednak ten zamieścił specjalny post dotyczący tego, jak się czuje i poinformował, iż nie da rady wystąpić w rywalizacji.
"Upadek w Crans-Montanie w Szwajcarii był zbyt bolesny i wydarzył się zbyt blisko igrzysk olimpijskich. Moje ciało jest zbyt mocno uszkodzone, by móc walczyć o medale, które dla mnie są kwintesencją ducha olimpijskiego" - napisał na Instagramie Chilijczyk.
"Dlatego dzisiaj, razem z moją ukochaną drużyną, którą kocham ponad wszystko, podjąłem decyzję o rezygnacji z ambicji olimpijskich i zakończeniu sezonu" - dodał.
Sportowiec zamieścił także, jak wygląda jego twarz po wypadku. "Cała jego twarz została poważnie uszkodzona. (...) Von Appen doznał nie tylko urazu twarzy, ale także zerwania więzadła krzyżowego. W przeciwieństwie do amerykańskiej gwiazdy Lindsey Vonn, która próbowała wystartować w igrzyskach olimpijskich pomimo zerwania więzadła krzyżowego, nie chce podejmować takiego ryzyka. Zamiast czwartego występu na igrzyskach olimpijskich, Chilijczykowi grozi teraz operacja i długi okres rekonwalescencji" - relacjonuje "Bild".
Henrik von Appen urodził się w 1994 roku w Santiago. Trzykrotnie reprezentował Chile na zimowych igrzyskach olimpijskich - miało to miejsce w 2014, 2018 i 2022 roku. W ostatnich dwóch edycjach tej imprezy był chorążym swojej reprezentacji.
Chilijczyk wystąpił w zawodach Pucharu Świata 97 razy. Jego najlepszym wynikiem w karierze było 14. miejsce w Beaver Creek w 2022 roku.