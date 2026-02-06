"Twarz poważnie uszkodzona". Dramat tuż przed igrzyskami. Leżał bez ruchu

Rozpoczęły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. O medale będą rywalizować sportowcy z 93 krajów, którzy będą rywalizować w sumie w szesnastu dyscyplinach sportowych. Jedną z dyscyplin jest narciarstwo alpejskie, a zjazd zaplanowano na sobotę.

Dramat olimpijczyka tuż przez ZIO. "Leżał bez ruchu na stoku"

Niestety tuż przed startem tej imprezy doszło do poważnego wypadku z udziałem Henrika von Appena. "Narciarz groźnie upadł i leżał bez ruchu na stoku, aż nie pomogli mu ratownicy medyczni. Zawodnik nie był w stanie samodzielnie stanąć na nogi i został przetransportowany ze stoku helikopterem" - relacjonował serwis "Dagbladet".

Do wypadku doszło tuż przed ostatnim startem w Pucharze Świata i przed samymi ZIO. Długo nie było wiadomo w jakim stanie jest zawodnik. Jednak ten zamieścił specjalny post dotyczący tego, jak się czuje i poinformował, iż nie da rady wystąpić w rywalizacji.

"Upadek w Crans-Montanie w Szwajcarii był zbyt bolesny i wydarzył się zbyt blisko igrzysk olimpijskich. Moje ciało jest zbyt mocno uszkodzone, by móc walczyć o medale, które dla mnie są kwintesencją ducha olimpijskiego" - napisał na Instagramie Chilijczyk.

"Dlatego dzisiaj, razem z moją ukochaną drużyną, którą kocham ponad wszystko, podjąłem decyzję o rezygnacji z ambicji olimpijskich i zakończeniu sezonu" - dodał.

Media: Jego twarz została poważnie uszkodzona

Sportowiec zamieścił także, jak wygląda jego twarz po wypadku. "Cała jego twarz została poważnie uszkodzona. (...) Von Appen doznał nie tylko urazu twarzy, ale także zerwania więzadła krzyżowego. W przeciwieństwie do amerykańskiej gwiazdy Lindsey Vonn, która próbowała wystartować w igrzyskach olimpijskich pomimo zerwania więzadła krzyżowego, nie chce podejmować takiego ryzyka. Zamiast czwartego występu na igrzyskach olimpijskich, Chilijczykowi grozi teraz operacja i długi okres rekonwalescencji" - relacjonuje "Bild".

Henrik von Appen urodził się w 1994 roku w Santiago. Trzykrotnie reprezentował Chile na zimowych igrzyskach olimpijskich - miało to miejsce w 2014, 2018 i 2022 roku. W ostatnich dwóch edycjach tej imprezy był chorążym swojej reprezentacji.

Chilijczyk wystąpił w zawodach Pucharu Świata 97 razy. Jego najlepszym wynikiem w karierze było 14. miejsce w Beaver Creek w 2022 roku.