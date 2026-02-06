W Rosji rzucili się na Polaka. "Zdyskredytował organizację"

Witold Bańka to były polski lekkoatleta, który po karierze zajął się polityką - w latach 2015–2019 był ministrem sportu w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Następnie został członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), a od 2020 roku jest jej prezydentem.

Rosyjski mistrz olimpijski atakuje szefa WADA Witolda Bańkę

Raz po raz Witold Bańka informował o sukcesach, jakie udało się osiągnąć w WADA za jego kadencji. Pod koniec 2025 roku poinformował o przejęciu 800 milionów dawek nielegalnych substancji, które miały trafić do Europy.

"Dzięki skoordynowanej współpracy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), służb celnych i organów ścigania – które prowadziły działania operacyjne na pierwszej linii – oraz krajowych agencji antydopingowych, przy wsparciu operacyjnym Europolu i Interpolu, władze przechwyciły 40 ton nielegalnych substancji i zamknęły 35 nielegalnych laboratoriów" - pisał w serwisie X.

Każdy sportowiec czy też działacz albo polityk ma swoich zwolenników i przeciwników. Do sympatyków Witolda Bańki na pewno nie możemy zaliczyć znanego rosyjskiego biathlonisty - Dmitrija Wasiljewa, czyli dwukrotnego mistrza olimpijskiego (1984, 1988) oraz mistrza świata (1986).

Były sportowiec w rozmowie z VseProSport ostro skrytykował prezesa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) Witolda Bańkę. "Wasiliew uważa, że szef WADA zdyskredytował organizację zajmującą się walką z dopingiem. Zauważył, że agencja, jego zdaniem, skutecznie legalizuje doping, wydając zachodnim sportowcom zwolnienia terapeutyczne i nakładając łagodne sankcje w przypadku oczywistych naruszeń" - pisze serwis sport.ru i dodaje: "Wasiliew stwierdził, że szef WADA rozpowszechnia doping".

- Zachodni sportowcy otrzymują minimalne dyskwalifikacje - dwa miesiące i tak dalej - miał stwierdzić Wasiljew, sugerując, że Bańka inaczej traktuje rosyjskich sportowców.

Rosjanin skrytykował ostatnie słowa szefa WADA

Były biathlonista miał również stwierdzić w wywiadzie, by Bańka skupił się "na zapewnieniu uczciwości sportu, a nie na komentowaniu, kto jest obecny na igrzyskach olimpijskich" - czytamy, w nawiązaniu do ostatnich słów Witolda Bańki, który powiedział podczas Igrzysk w Mediolanie w Cortinie, iż "nie czuje się komfortowo z obecnością Eteri Tutberidze" - powiedział, cytowany przez ESPN.

Przypomnijmy, iż w styczniu 2024 roku zdyskwalifikowano łyżwiarkę figurową Kamilę Waliewą na cztery lata za naruszenie przepisów antydopingowych - w jej próbce wykryto trimetazydynę. Trenerką zawodniczki była właśnie Eteri Tutberidze.