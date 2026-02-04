Media: Nagły zwrot. MKOl chce przełożyć igrzyska olimpijskie

W piątek 6 stycznia odbędzie się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. W Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo i innych włoskich miejscowościach, gdzie odbywać się będzie rywalizacja, wszystko jest niemal dopięte na ostatni guzik. Możliwe, że impreza ta będzie ostatnią lub jedną z ostatnich rozgrywaną w tej części roku. MKOl myśli bowiem o poważnych zmianach.

MKOl szykuje rewolucję. Chodzi o termin igrzysk. "Rozważymy przełożenie"

Jak poinformowało Associated Press, działacze zaczęli być otwarci na to, by w kolejnych latach przesunąć zimowe igrzyska na styczeń. Powodem są zmiany klimatu. - Być może rozważymy przełożenie ich na nieco wcześniej - tak, aby zorganizować je w styczniu, ponieważ ma to również wpływ na igrzyska paralimpijskie - powiedział dziennikarzom Karl Stoss, członek MKOl nadzorujący program igrzysk.

Obecnie igrzyska paralimijskie odbywają się po zakończeniu tradycyjnych igrzysk. W tym roku wypadną w dniach 6-15 marca. Zdaniem Stossa nie jest to dobry termin. - To bardzo późno, ponieważ słońce jest wtedy wystarczająco silne, aby stopić śnieg. Być może następne igrzyska paralimpijskie odbędą się w lutym, a kolejna edycja w styczniu. To również byłoby częścią naszej dyskusji - zdradził.

Igrzyska olimpijskie w styczniu? Koniec długoletniej tradycji

Gdyby do takich zmian rzeczywiście doszło, mówilibyśmy o nie lada rewolucji. Associated Press przypomniało, że po raz ostatni sportowcy o olimpijskie medale rywalizowali w styczniu w 1964 r. przy okazji igrzysk w Innsbrucku (rozpoczęły się 29 stycznia - red.). Ewentualne przełożenie zmagań oznaczałoby konieczność zmodyfikowania kalendarza Pucharu Świata w wielu dyscyplinach, a każe terminarza rozgrywek NHL.

Przesunięcie igrzysk na styczeń ma jednak jeszcze jeden cel. Chodzi o to, by zachęcić kolejne miasta, by zgłaszały swoje kandydatury do zorganizowania imprezy. W ostatnich latach zainteresowanych nie było zbyt wielu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami następna edycja w Alpach Francuskich ma się odbyć w dniach 1-17 lutego, a Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Utah w 2034 roku - między 10 a 26 lutego. Być może dojdzie jednak do zmian.