Minister Tuska ogłasza ws. bezpieczeństwa Polaków. Na to idą setki milionów złotych

Ministerstwo Sportu i Turystyki zajmuje się rozwojem infrastruktury sportowej w kraju. Niedawno szef resortu, Jakub Rutnicki, zdradził kwotę, jaką rząd przeznacza na sport. - To mniej więcej 2 miliardy i 600 milionów złotych. Infrastruktura to ponad miliard, a 200 milionów przeznaczyliśmy na dofinansowanie związków sportowych - mówił.

I faktycznie, ministerstwo regularnie informuje o kolejnych decyzjach dotyczących rozwoju infrastruktury. Rozstrzygana jest druga edycja Programu budowy lodowisk. 3 lutego w Bydgoszczy ogłoszono pięć inwestycji w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. W zeszłym tygodniu podano informację o trzech zaakceptowanych projektach na terenie województwa śląskiego.

Minister Rutnicki pomaga samorządom

Przez dwa lata przeznaczono 211 milionów złotych na budowę bądź renowację lodowisk. Programem objęto niemal sto obiektów, a w drugiej połowie roku rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej edycji programu. Wspomoże to sporty zimowe - brakuje bowiem obiektów, na których można trenować łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie czy short track.

Ministerstwo nie zamyka się na inne dyscypliny sportowe. Nie jest to bowiem jedyny program, który ma za zadanie rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Jakub Rutnicki wyjaśnia problematyczne kwestie podczas warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla władz samorządowych. Spotkania takie odbyły się już między innymi w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu czy Suwałkach.

Jakub Rutnicki: "Możemy łączyć inwestycje sportowe z bezpieczeństwem obywateli"

Minister Rutnicki podkreśla, że nowopowstałe obiekty muszą służyć ludności - Boisko nie jest po to, by cieszyło nowością, ale by było użytkowane. Jeśli się zużyje, przyjdzie czas na remont. Jeśli chcemy budować infrastrukturę sportową i jeśli chcemy, aby z jej wykorzystaniem działo się dużo dobrych rzeczy, to musimy działać wspólnie - stwierdził, cytowany przez Przegląd Sportowy. Chodzi przykładowo o przyszkolne boiska, do których dostęp często zamykany jest wraz z zakończeniem lekcji.

Rutnicki podkreśla, że infrastruktura sportowa może pełnić dwie funkcje. Dodatkowym przeznaczeniem ma być wsparcie obrony cywilnej. - Możemy łączyć inwestycje sportowe z bezpieczeństwem obywateli. Pod nowymi halami sportowymi, na poziomie minus 1, mogą powstawać miejsca schronienia dla ludności. Takie pomieszczenia idealnie nadają się pod sale do sportów walki czy siłownie. Obiekty sportowe są zazwyczaj w sercu miejscowości, każdy wie, jak do nich trafić - argumentuje minister.

W listopadzie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister Rutnicki potwierdził starania Polski o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku. - Jestem przekonany, że igrzyska w Polsce też są możliwe i że potrzebujemy nowego, niesamowitego impulsu - mówił. Rozwój infrastruktury sportowej, w który tak mocno inwestuje ministerstwo, z pewnością zwiększy szansę przyznania Polsce najważniejszej imprezy czterolecia.