Amerykanie wydali wyrok. Oto największy polski faworyt do złota IO

Już niedługo rozpoczną się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Mediolanie oraz w Cortina d’Ampezzo. Nasz kraj będzie reprezentować 59 zawodników w dwunastu dyscyplinach sportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz o konflikcie z Piesiewiczem: Zachowaliśmy się jak małe dzieci

Zawodnicy, których warto śledzić na ZIO

Tuż przed startem imprezy rozpoczęło się wyliczanie, kto ma szansę na medale. Dziennikarze "The Athletic" przygotowali specjalny artykuł z największymi gwiazdami, które warto obserwować we Włoszech.

"Przy 116 konkurencjach medalowych i prawie 3000 zawodników, którzy wezmą udział w zawodach, żadna lista nie będzie kompletna, ale mimo to spróbujemy ją stworzyć. Poniżej serwis The Athletic wybrał 26 zawodników, na których warto zwrócić uwagę, wyróżniając co najmniej jednego czołowego zawodnika w każdej dyscyplinie" - napisano.

Znalazło się miejsce dla jednego Polaka

W 16 różnych dyscyplinach znalazło się miejsce dla jednego Polaka. Mowa oczywiście o Damianie Żurku - zawodnikowi w łyżwiarstwie szybkim i olimpijczyku z Pekinu 2022. "Jeśli ktokolwiek ma pokonać amerykańską gwiazdę Jordana Stolza we Włoszech, Żurek może mieć największe szanse – bo właśnie to zrobił. 26-latek wyprzedził Stolza w biegach Pucharu Świata na 500 metrów w Niemczech tydzień temu, bijąc rekord toru" - napisano.

"Z pierwszymi zwycięstwami w karierze w Pucharze Świata, Żurek osiąga szczyt formy w idealnym momencie, ponieważ program łyżwiarstwa szybkiego mężczyzn rozpoczyna się 8 lutego. Bieg na 500 metrów odbędzie się 14 lutego" - dodano.

Zobacz też: Rosjanka nie wystąpi na igrzyskach. Wskazała winnych. "Okrutne"

Przypomnijmy, że w ostatnich zawodach Pucharu Świata w niemieckim Inzell Damian Żurek pokonał hegemona - Jordana Stolza na dystansie 500 metrów o 0,17 sekundy i bijąc jednocześnie rekord toru z czasem 34,09 sek.

W rywalizacji na 1000 metrów Polak był drugi, a lepszy od niego był tylko... Jordan Stolz.