Amerykanie wydali wyrok. Oto największy polski faworyt do złota IO

Już niedługo rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie oraz w Cortinie d'Ampezzo. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, kto może sięgnąć po najwyższe laury. Dziennikarze "The Athletic" przygotowali listę 26 zawodników, na których warto zwrócić uwagę. Znalazło się tam miejsce dla reprezentanta Polski.
Damian Żurek
Screen z https://x.com/ISU_Speed/status/2000211933014712378

Już niedługo rozpoczną się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Mediolanie oraz w Cortina d’Ampezzo. Nasz kraj będzie reprezentować 59 zawodników w dwunastu dyscyplinach sportowych.

Zobacz wideo Małysz o konflikcie z Piesiewiczem: Zachowaliśmy się jak małe dzieci

Zawodnicy, których warto śledzić na ZIO

Tuż przed startem imprezy rozpoczęło się wyliczanie, kto ma szansę na medale. Dziennikarze "The Athletic" przygotowali specjalny artykuł z największymi gwiazdami, które warto obserwować we Włoszech.

"Przy 116 konkurencjach medalowych i prawie 3000 zawodników, którzy wezmą udział w zawodach, żadna lista nie będzie kompletna, ale mimo to spróbujemy ją stworzyć. Poniżej serwis The Athletic wybrał 26 zawodników, na których warto zwrócić uwagę, wyróżniając co najmniej jednego czołowego zawodnika w każdej dyscyplinie" - napisano.

Znalazło się miejsce dla jednego Polaka

W 16 różnych dyscyplinach znalazło się miejsce dla jednego Polaka. Mowa oczywiście o Damianie Żurku - zawodnikowi w łyżwiarstwie szybkim i olimpijczyku z Pekinu 2022. "Jeśli ktokolwiek ma pokonać amerykańską gwiazdę Jordana Stolza we Włoszech, Żurek może mieć największe szanse – bo właśnie to zrobił. 26-latek wyprzedził Stolza w biegach Pucharu Świata na 500 metrów w Niemczech tydzień temu, bijąc rekord toru" - napisano.

"Z pierwszymi zwycięstwami w karierze w Pucharze Świata, Żurek osiąga szczyt formy w idealnym momencie, ponieważ program łyżwiarstwa szybkiego mężczyzn rozpoczyna się 8 lutego. Bieg na 500 metrów odbędzie się 14 lutego" - dodano.

Przypomnijmy, że w ostatnich zawodach Pucharu Świata w niemieckim Inzell Damian Żurek pokonał hegemona - Jordana Stolza na dystansie 500 metrów o 0,17 sekundy i bijąc jednocześnie rekord toru z czasem 34,09 sek.

W rywalizacji na 1000 metrów Polak był drugi, a lepszy od niego był tylko... Jordan Stolz.

