Cztery dni do startu igrzysk, a tu takie wieści. Gwiazda złapana na dopingu!

Rebecca Passler była bardzo obiecującą juniorką. W młodszych kategoriach wiekowych zdobywała medale mistrzostw świata, ale przeskok do seniorek nie okazał się łatwy. Mając u boku gwiazdy pierwszej wielkości, takie jak Dorothea Wierer i Lisa Vittozzi, 24-latka była jedynie uzupełnieniem zespołu. Włoszki z nią w składzie dwa razy stawały na podium w rywalizacji sztafet w sezonie 2022/2023. Obecnie zajmuje 33. miejsce w klasyfikacji łącznej cyklu i otrzymała powołanie na zimowe igrzyska olimpijskie w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie. Niestety nie wystąpi w nich z powodu wpadki dopingowej!

Rebecca Passler na dopingu

"Jednostka ds. Integralności Biathlonu otrzymała potwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych przez włoską biathlonistkę Rebeccę Passler" - napisano w komunikacie. Próbki do badań pobrano poza zawodami przed ZIO. Zawodniczka została tymczasowo zawieszona.

Jak poinformowała włoska agencja ANSA, u 24-latki wykryto letrozol. To środek stosowany w hormonalnym leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Sam w sobie nie jest dopingujący, ale może być stosowany do maskowania nadużywania sterydów anabolicznych i dlatego znajduje się na liście substancji zakazanych.

Passler nie ma czasu na tłumaczenia i według włoskich mediów straci możliwość występu w zimowych igrzyskach olimpijskich w ojczyźnie. Te odbędą się w dniach 6-22 lutego, a rywalizacja w biathlonie ruszy dwa dni po inauguracji (czyli 8 lutego). Jej miejsce ma zająć Samuela Comola.

ZIO 2026: Skład polskich biathlonistek

Z kolei w składzie reprezentacji Polski w biathlonie znalazły się cztery zawodniczki. O dobre lokaty powalczą Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk oraz Anna Mąka. W drużynie nie ma doświadczonej, wracającej po urodzeniu dziecka Moniki Hojnisz-Staręgi.