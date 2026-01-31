Potwierdziły się doniesienia ws. Andrzeja Dudy. Zrobi to razem z Nawrockim

- Z tego, co wiem, jedzie. Na swój koszt. Na pewno jedzie kibicować. Nie będę zdradzać, którym sportowcom - poinformował Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

Andrzej Duda leci do Mediolanu. Piesiewicz zapowiedział

Prezydent Duda jest znany z zamiłowania do sportów zimowych – w grudniu był patronem charytatywnego Slalom Maratonu w Zakopanem, sam wziął w nim udział, a także pojawił się na trybunach podczas konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Zawody były jednocześnie pożegnaniem z Kamilem Stochem, który po raz ostatni wystartował w zawodach na Wielkiej Krokwi. Duda wielokrotnie pojawiał się na konkursach PŚ, w tym w Zakopanem w 2017, gdy Stoch wygrał konkurs. Ówczesny prezydent wręczał legendarnemu skoczkowi nagrodę za ten triumf.

Na igrzyska były prezydent pojedzie z własnej inicjatywy i na własny koszt. Inaczej będzie w przypadku Karola Nawrockiego, który decyzją Radosława Piesiewicza znalazł się w polskiej delegacji na te zawody. -Prezydent jedzie na pewno. Spotkałem się z prezydentem, dałem zaproszenie. Co więcej, wczoraj po ślubowaniu samolotem prezydenckim, dzięki uprzejmości pana prezydenta, nasza reprezentacja doleciała szczęśliwie do Mediolanu. Są już w wioskach. Za to dziękuję - powiedział Piesiewicz.

Prezydent Karol Nawrocki był obecny na ślubowaniu polskich olimpijczyków. Zaznaczył, że wierzy, iż nasi reprezentanci w trakcie rywalizacji we Włoszech dadzą polskim kibicom sporo radości, a może także medale.

- Czuję się pierwszym kibicem Rzeczypospolitej, wszystkich dyscyplin, i zawsze moje serce bije mocniej, gdy polski sportowiec występuje w zawodach, a szczególnie gdy wybrzmiewa polski hymn i powiewa biało-czerwona flaga. Z tego zawsze jestem dumny. W imieniu wspólnoty narodowej mogę powiedzieć, że Polacy są dumni ze swoich sportowców i z tych, którzy naszych sportowców prowadzą do wielkiego sukcesu - powiedział Nawrocki w Centrum Olimpijskim w Warszawie, podczas wręczania nominacji polskim zawodnikom i zawodniczkom.

Na igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo powołano 60 sportowców z Polski, w tym jedną zawodniczkę rezerwową. Chorążymi podczas ceremonii otwarcia będą skoczek narciarski Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka. Biało-czerwoni wystartują we Włoszech w 12 z 16 dyscyplin - bez hokeja na lodzie, curlingu, narciarstwa dowolnego i skeletonu. W składzie znalazły się 32 zawodniczki (w tym jedna rezerwowa) i 28 zawodników.

Igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Ceremonię zamknięcia zaplanowano na 22 lutego w Weronie.