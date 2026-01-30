Rosjance z MSZ puściły hamulce. Chodzi o igrzyska. "Poziom neonazizmu"

13 - tylu rosyjskich sportowców wystąpi na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Oczywiście wystartują tam bez barw narodowych, hymnu, a także pod flagą Indywidualnych Sportowców Neutralnych (AIN). Udział Rosjan (i Białorusinów) pomimo trwającej wojny na Ukrainie nadal budzi jednak olbrzymie kontrowersje. Jeden kraj sprzeciwia się temu szczególnie mocno.

Rosjanie wściekli po tym, co zrobiła Łotwa. Chodzi o igrzyska w Mediolanie

Mowa tu o Łotwie. W połowie stycznia w rosyjskich mediach gruchnęła nawet informacja, że Łotewski Komitet Olimpijski wydał w związku z tym zalecenie pod adresem swoich sportowców. Zgodnie z nim w trakcie igrzysk nie powinni się oni w ogóle kontaktować się z Rosjanami. Decyzja momentalnie spotkała się z agresywną reakcją rosyjskich polityków.

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej, Dmitrij Swiszczow ogłosił nawet, że w odpowiedzi przygotowuje przeciwko Łotwie pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - To ideologia sportowego apartheidu. (...) Jeśli Łotwa zapomniała, czym są prawa człowieka, przypomnimy jej o tym za pomocą międzynarodowych mechanizmów prawnych - odgrażał się w rozmowie z Match TV. Teraz o krok dalej poszła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Maria Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u naprawdę to powiedziała. Zrównała Łotyszów z "neonazistami"

Na tydzień przed igrzyskami skomentowała zalecenie Łotyszów podczas specjalnego briefingu prasowego i również nie przebierała w słowach. - To nacjonalizm, który osiągnął poziom neonazizmu - wypaliła. - To nie ma nic wspólnego ze sportem ani z konfliktami, które istnieją na świecie, gdzie ludziom zabrania się interakcji ze względu na ich narodowość - dodała. Jej wypowiedź cytuje rosyjski portal sports.ru.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 potrwają od piątku 6 lutego do niedzieli 22 lutego. Rosjanie w ich trakcie wystartują w takich dyscyplinach, jak: narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, short-track, skialpinizm i łyżwiarstwo szybkie.