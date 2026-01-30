Rosjance z MSZ puściły hamulce. Chodzi o igrzyska. "Poziom neonazizmu"

13 - tylu rosyjskich sportowców wystąpi na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Oczywiście wystartują tam bez barw narodowych, hymnu, a także pod flagą Indywidualnych Sportowców Neutralnych (AIN). Udział Rosjan (i Białorusinów) pomimo trwającej wojny na Ukrainie nadal budzi jednak olbrzymie kontrowersje. Jeden kraj sprzeciwia się temu szczególnie mocno.
Mowa tu o Łotwie. W połowie stycznia w rosyjskich mediach gruchnęła nawet informacja, że Łotewski Komitet Olimpijski wydał w związku z tym zalecenie pod adresem swoich sportowców. Zgodnie z nim w trakcie igrzysk nie powinni się oni w ogóle kontaktować się z Rosjanami. Decyzja momentalnie spotkała się z agresywną reakcją rosyjskich polityków.
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej, Dmitrij Swiszczow ogłosił nawet, że w odpowiedzi przygotowuje przeciwko Łotwie pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - To ideologia sportowego apartheidu. (...) Jeśli Łotwa zapomniała, czym są prawa człowieka, przypomnimy jej o tym za pomocą międzynarodowych mechanizmów prawnych - odgrażał się w rozmowie z Match TV. Teraz o krok dalej poszła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Maria Zacharowa.
Na tydzień przed igrzyskami skomentowała zalecenie Łotyszów podczas specjalnego briefingu prasowego i również nie przebierała w słowach. - To nacjonalizm, który osiągnął poziom neonazizmu - wypaliła. - To nie ma nic wspólnego ze sportem ani z konfliktami, które istnieją na świecie, gdzie ludziom zabrania się interakcji ze względu na ich narodowość - dodała. Jej wypowiedź cytuje rosyjski portal sports.ru.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 potrwają od piątku 6 lutego do niedzieli 22 lutego. Rosjanie w ich trakcie wystartują w takich dyscyplinach, jak: narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, short-track, skialpinizm i łyżwiarstwo szybkie.