Dramat gwiazdy tuż przed igrzyskami! Natychmiast przerwano zawody

Niebezpieczny upadek Lindsey Vonn tuż przed igrzyskami. Do groźnej sytuacji doszło podczas Pucharu Świata w zjeździe w szwajcarskim Crans Montana. Po wypadku Amerykanki przerwano zawody. Vonn zjechała o własnych siłach, jednak było widać, że odczuwa ból w lewym kolanie. Ostatecznie trafiła do szpitala. Igrzyska startują w przyszły piątek (6 lutego).
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn w sezonie 2024/2025, po 5 latach przerwy powróciła do rywalizacji wśród najlepszych alpejek świata. Głównym celem legendy tej dyscypliny stały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo. 

Upadek Lindsey Vonn tuż przed igrzyskami 

Lindsey Vonn zaliczyła groźnie wyglądający upadek podczas swojego ostatniego zjazdu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo. Amerykanka startowała w zjeździe w szwajcarskim Crans Montana. Słynna alpejka była trzecią zawodniczką, która tego dnia upadła podczas zjazdu. Po jej wypadku zawody zostały przerwane, Vonn o własnych siłach opuściła stok, jednak było widać, że odczuwa ból w lewym kolanie. 

- Lindsey Vonn upada podczas zjazdu w Crans Montana - to trzeci upadek dziś, który powoduje, że zawody zostają przerwane. Amerykanka wygląda ok, ale na kilka dni przed ZIO taki upadek na pewno nie pomoże - czytamy na profilu Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska na portalu X. 

Po czasie okazało się, że legendarna Amerykanka została zabrana helikopterem do szpitala. Sytuacja może zatem być poważniejsza, niż początkowo się wydawało.

Jeszcze nie wiadomo czy uraz wpłynie na występ Vonn na igrzyskach 

Pierwszy start Lindsey Vonn zaplanowano na 8 lutego, panie będą wówczas rywalizować w zjeździe. Na ten moment nie wiadomo czy upadek będzie mieć większy wpływ na udział i dyspozycję Amerykanki podczas imprezy 4-lecia. 

Vonn to prawdziwa legenda narciarstwa alpejskiego. Słynna zawodniczka ma na koncie cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2008, 2009, 2010, 2012). Złoty medal olimpijski zdobyła podczas igrzysk w Vancouver (2010), wielokrotnie zdobywała mistrzostwo świata. Amerykanka 83 razy wygrywała zawody Pucharu Świata, w całej historii dyscypliny lepsza jest tylko jej rodaczka Mikaela Shiffrin (108 zwycięstw). 

