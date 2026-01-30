Dramat gwiazdy tuż przed igrzyskami! Natychmiast przerwano zawody

Lindsey Vonn w sezonie 2024/2025, po 5 latach przerwy powróciła do rywalizacji wśród najlepszych alpejek świata. Głównym celem legendy tej dyscypliny stały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo.
Lindsey Vonn zaliczyła groźnie wyglądający upadek podczas swojego ostatniego zjazdu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo. Amerykanka startowała w zjeździe w szwajcarskim Crans Montana. Słynna alpejka była trzecią zawodniczką, która tego dnia upadła podczas zjazdu. Po jej wypadku zawody zostały przerwane, Vonn o własnych siłach opuściła stok, jednak było widać, że odczuwa ból w lewym kolanie.
- Lindsey Vonn upada podczas zjazdu w Crans Montana - to trzeci upadek dziś, który powoduje, że zawody zostają przerwane. Amerykanka wygląda ok, ale na kilka dni przed ZIO taki upadek na pewno nie pomoże - czytamy na profilu Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska na portalu X.
Zobacz też: Piesiewicz triumfuje w głośnym konflikcie. Małysz przyznał: "Nie mogę"
Po czasie okazało się, że legendarna Amerykanka została zabrana helikopterem do szpitala. Sytuacja może zatem być poważniejsza, niż początkowo się wydawało.
Pierwszy start Lindsey Vonn zaplanowano na 8 lutego, panie będą wówczas rywalizować w zjeździe. Na ten moment nie wiadomo czy upadek będzie mieć większy wpływ na udział i dyspozycję Amerykanki podczas imprezy 4-lecia.
Vonn to prawdziwa legenda narciarstwa alpejskiego. Słynna zawodniczka ma na koncie cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2008, 2009, 2010, 2012). Złoty medal olimpijski zdobyła podczas igrzysk w Vancouver (2010), wielokrotnie zdobywała mistrzostwo świata. Amerykanka 83 razy wygrywała zawody Pucharu Świata, w całej historii dyscypliny lepsza jest tylko jej rodaczka Mikaela Shiffrin (108 zwycięstw).