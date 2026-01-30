Trzykrotny mistrz olimpijski wykluczony z igrzysk! W Rosji szaleją ze złości

Bolszunow to trzykrotny mistrz olimpijski oraz czterokrotny wicemistrz świata w biegach narciarskich i jedna z większych gwiazd sportów zimowych w Rosji. 29-latek do końca liczył, że podczas igrzysk we Włoszech (start już 6 lutego) będzie mógł wystartować pod neutralną flagą. Decyzja CAS pozbawiła go złudzeń.

Trener reprezentacji Rosji grzmi. "To po prostu najwyższy cynizm"

Bolszunow złożył wniosek o dopuszczenie go do startów jako zawodnika neutralnego, jednak komisja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) odrzuciła go 24 grudnia 2025 roku. 28 stycznia 2026 roku Rosjanin odwołał się od tej decyzji (jak się okazało zbyt późno) do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Ten powołał specjalny organ do spraw igrzysk. W oświadczeniu CAS czytamy:

"Komisja wyjazdowa została utworzona w celu rozstrzygania sporów powstałych wyłącznie podczas igrzysk olimpijskich lub w ciągu 10 dni poprzedzających ceremonię otwarcia, czyli nie wcześniej niż 27 stycznia 2026 r. Spór musiał powstać nie wcześniej niż 27 stycznia 2026 r., aby podlegał jurysdykcji komisji wyjazdowej. W rezultacie sprawa nie mogła zostać rozpatrzona".

Decyzja o wykluczeniu Aleksandra Bolszunowa z udziału w najbliższych igrzyskach oficjalnie została podjęta przez wzgląd na kwestie formalne. To nie spodobało się przedstawicielom strony rosyjskiej.

- Robią wszystko, żeby Aleksander nie pojechał. To po prostu najwyższy cynizm... Pokazali swoją stronniczość i zainteresowanie tym, żeby nie dopuścić rosyjskich sportowców, a w szczególności tak legendarnego sportowca, jak Aleksander Bolszunow - powiedział w rozmowie z "Match TV" trener reprezentacji Rosji, Jurij Borodawko.

Przypomnijmy, że do otrzymania statusu zawodnika neutralnego należy spełnić szereg wymagań m.in. nie być powiązanym z rosyjskim wojskiem lub służbami bezpieczeństwa. Aleksandr Bolszunow po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na terenie Ukrainy publicznie poparł decyzję prezydenta Władimira Putina. Co jednak ważniejsze, 29-letni biegacz służy w Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardii), a po igrzyskach w Pekinie i tuż przed rozpoczęciem wojny 2022 roku otrzymał awans na stopień kapitana. Rosgwardia podlega bezpośrednio prezydentowi Putinowi.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Polacy wezmą udział w 12 z 16 olimpijskich konkurencji. Gala zamknięcia igrzysk odbędzie się 22 lutego.