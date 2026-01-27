Agenci Trumpa wybierają się na igrzyska. "To jest milicja, która zabija"

Biały Dom potwierdził, że na ceremonii otwarcia igrzysk Stany Zjednoczone reprezentować będą wiceprezydent JD Vance wraz z małżonką, a także sekretarz stanu Marco Rubio. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno amerykańskiej delegacji 6 lutego, jak i podczas całych igrzysk, we Włoszech pojawią się agenci ICE.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

ICE, a dokładniej US Immigration and Customs Enforcement - Urząd Celno-Imigracyjny Stanów Zjednoczonych, w ostatnim czasie nie cieszy się popularnością. Tragiczne wydarzenia w Minneapolis - zastrzelenie dwóch cywili - sprawiły, że na ulicach wielu amerykańskich miast odbyły się liczne protesty.

Włoska opozycja protestuje ws. ICE

Formacja nie jest szanowana również poza granicami USA. We Włoszech odbiór ICE jest negatywny. Po ogłoszeniu obecności amerykańskich agentów podczas igrzysk, głośno protestowali politycy centrolewicowej opozycji. Ich zdaniem, w świetle niedawnych wydarzeń w Minneapolis obecność służb jest skandaliczna.

Zobacz też: Polski olimpijczyk od czterech lat poza kontrolą antydopingową. PKOl wpisał go do kadry wbrew PZN

Swój sprzeciw zgłosił również burmistrz Mediolanu, Giuseppe Sala. Stwierdził on w rozmowie z radiem RTL, że w jego mieście obecność agentów ICE nie będzie mile widziana. - To jest milicja, która zabija, która wkracza do domów ludzi, wydając sobie samym zezwolenia. Nie ma wątpliwości, że nie będą mile widziani w Mediolanie - stwierdził. Mediolan jest jednym z dwóch, obok Cortiny d'Ampezzo, miast gospodarzy włoskich igrzysk.

Rząd Meloni nie widzi problemów

Nastroje tonuje Antonio Tajani - wicepremier oraz minister spraw zagranicznych w rządzie Giorgii Meloni. - Albo ktoś wie, o co chodzi albo górę biorą emocje. Nie przyjadą ci, którzy są na ulicach w Minneapolis. Nie przyjedzie SS. Nie przyjadą ci, którzy mają karabiny i zasłonięte twarze. Przybędą urzędnicy z wydziału antyterrorystycznego - powiedział, cytowany przez Onet.

Z kolei Il Sole 24 Ore przywołuje słowa ministra spraw wewnętrznych, Matteo Piantedosiego. Nie jesteśmy świadomi [przybycia ICE - przyp. red], ale zagraniczne delegacje wybierają, do kogo się zwrócić, aby zapewnić sobie własne bezpieczeństwo. Nie widzę, w czym problem. Koordynacja bezpieczeństwa pozostaje w gestii organów krajowych - stwierdził.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywać się będą w dniach 6-22 lutego.