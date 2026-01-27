Pieniądze na IO zarobiła na platformie dla dorosłych. Już się z tym nie kryje

Zdarza się, że sportowcy sami muszą szukać środków finansowych, które pozwolą im na regularny trening, utrzymanie sprzętu, zespołu oraz umożliwią starty na najwyższym możliwym poziomie. Podejmują dodatkową pracę, szukają kolejnych sponsorów i kontraktów reklamowych, organizują zbiórki. Nie inaczej jest w przypadku chęci startu na igrzyskach olimpijskich.

Zdobyła pieniądze na IO dzięki platformie dla dorosłych. Nie żałuje tej decyzji

Niemiecka stacja telewizyjna ZDF nagrała materiał dotyczący bobsleistki, Lisy Buckwitz. To mistrzyni olimpijska w dwójkach z Pjongczangu z 2018 r. (w parze z Mariamą Jamanką). Ma na koncie też medale mistrzostw świata w drużynie i Europy, wielokrotnie triumfowała w zawodach Pucharu Świata.

31-latka pojedzie na IO w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, ale bez odpowiedniego wsparcia finansowego od Niemieckiego Związku Bobslejowo-Saneczkarskiego (DBSV) i Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich (DOSB). Patrząc na jej dokonania oraz wyniki w tym sezonie (czwarta w klasyfikacji PŚ w dwójkach, trzecia w jedynkach), brak pomocy finansowej ze strony związków jest czymś zaskakującym. Sama służba wojskowa nie jest dla niej wystarczająca.

Niemka znalazła inny sposób na finansowanie. Jesienią 2024 r. postanowiła założyć konto na popularnej platformie dla dorosłych oraz nawiązać z nią bliższą współpracę. Jak sama przekonuje w opisie profilu, u niej można znaleźć "spostrzeżenia i wszystkie inne rzeczy, których nie pokaże nigdzie indziej, materiały z treningów o wysokiej intensywności, zakulisowe nagrania ze swoich startów i sesje zdjęciowe".

- Nikt nie interesował się Lisą Buckwitz. Pamiętają o mnie tylko ze względu na złoty medal. Niestety, to druga strona medalu w mojej karierze - ubolewała Buckwitz.

Dziś Niemka przyznaje, że założenie konta i sponsoring to był dla niej strzał w dziesiątkę. To działania, które pozwoliły jej podnieść poziom i komfort życia, trenować na własnych warunkach.

- Dla mnie to sponsor, który umożliwia mi uprawianie sportu równolegle ze służbą wojskową. Zupełnie normalne. To najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć - mówiła.

Jednocześnie bobsleistka zapewnia, że na jej profilu nie pojawią się żadne nagie zdjęcia, wyraźnie postawiła granicę. - Na pewno nie będę występowała nago. Nie jestem gwiazdą porno - przyznała.

Co ciekawe, Buckwitz nie jest jedyną osobą z kadry Niemiec, która postanowiła pójść tą drogą. Podobnie do niej postąpił Georg Fleischbauer, lekkoatleta i bobsleista, mistrz świata z 2023 r. Na swoim koncie pokazuje treningi oraz kulisy życia sportowca.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego. Rywalizacja w bobslejach rozpocznie się 15 lutego i potrwa do końca igrzysk.