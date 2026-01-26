W poniedziałek poznaliśmy ostateczny skład reprezentacji Polski na Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Do Włoch pojedzie 60 reprezentantów naszego kraju. Chorążymi polskiej reprezentacji będą Kamil Stoch i Natalia Czerwonka.

Prezydent Nawrocki weźmie udział w ślubowaniu olimpijskim reprezentacji Polski

W piątek, o godzinie 11 odbędzie się uroczyste ślubowanie olimpijskie reprezentacji Polski przed Igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent RP Karol Nawrocki, obecność potwierdził również minister sportu Jakub Rutnicki. O godzinie 16 do Włoch poleci 30-osobowy skład kadry.

- Prezydent Karol Nawrocki weźmie w piątek (g.11) udział w ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski. Tego samego dnia rządowym samolotem o g. 16 na igrzyska poleci około 30-osobowy skład - napisał na portalu X dziennikarz Radia Zet, Mateusz Ligęza.

Stoch i Czerwonka wyróżnieni. Wspaniała klamra polskiego mistrza

Funkcję chorążych podczas tegorocznych igrzysk będzie pełnić dwójka niezwykle doświadczonych sportowców. Kamil Stoch, dla którego będą to 6. igrzyska olimpijskie oraz Natalia Czerwonka, która wystartuje w imprezie 4-lecia 5. raz w karierze. Kamil Stoch zapowiedział przed sezonem zakończenie wybitnej kariery, w związku z czym prestiżowa funkcja będzie idealną klamrą olimpijską dla polskiego mistrza.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo startują 6 lutego. Najważniejsze sportowe wydarzenie 4-lecia w sportach zimowych potrwa do 22 lutego, całość zwieńczy ceremonia zamknięcia w Weronie.