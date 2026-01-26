W poniedziałek poznaliśmy ostateczny skład reprezentacji Polski na Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Do Włoch pojedzie 60 reprezentantów naszego kraju. Chorążymi polskiej reprezentacji będą Kamil Stoch i Natalia Czerwonka.
W piątek, o godzinie 11 odbędzie się uroczyste ślubowanie olimpijskie reprezentacji Polski przed Igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent RP Karol Nawrocki, obecność potwierdził również minister sportu Jakub Rutnicki. O godzinie 16 do Włoch poleci 30-osobowy skład kadry.
- Prezydent Karol Nawrocki weźmie w piątek (g.11) udział w ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski. Tego samego dnia rządowym samolotem o g. 16 na igrzyska poleci około 30-osobowy skład - napisał na portalu X dziennikarz Radia Zet, Mateusz Ligęza.
Funkcję chorążych podczas tegorocznych igrzysk będzie pełnić dwójka niezwykle doświadczonych sportowców. Kamil Stoch, dla którego będą to 6. igrzyska olimpijskie oraz Natalia Czerwonka, która wystartuje w imprezie 4-lecia 5. raz w karierze. Kamil Stoch zapowiedział przed sezonem zakończenie wybitnej kariery, w związku z czym prestiżowa funkcja będzie idealną klamrą olimpijską dla polskiego mistrza.
Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo startują 6 lutego. Najważniejsze sportowe wydarzenie 4-lecia w sportach zimowych potrwa do 22 lutego, całość zwieńczy ceremonia zamknięcia w Weronie.