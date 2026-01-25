Co za wynik tuż przed igrzyskami! Polka najlepsza w Pucharze Świata

Polscy łyżwiarze szybcy pokazują, że są w rewelacyjnej formie i mogą włączyć do walki o medale na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W ostatnich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w niemieckim Inzell fantastycznie spisał się Damian Żurek. W piątek zdobył złoto na 500 m, a w sobotę srebro na 1000 m. W niedzielę nasz dorobek medalowy powiększyła Kaja Ziomek-Nogal.

Ależ forma Polki przed igrzyskami! Najpierw brąz, teraz złoto Pucharu Świata

Nasza zawodniczka we wspaniałym stylu triumfowała w rywalizacji na 500 m. Wystartowała w ostatniej parze razem z Amerykanką Erin Jackson. Polka była od niej wyraźnie lepsza. Uzyskała czas 37.250 s i już po przekroczeniu linii mety wiadomo było, że wygrała. O niespełna 0,4 s pokonała drugą Niemkę Sophie Warmuth. Podium uzupełniła zaś Holenderka Marrit Fledderus. Szóste miejsce w tej samej konkurencji zajęła druga z Polek Andżelika Wójcik, która finiszowała z czasem 37.830 s. Dziewiąta była natomiast Martyna Baran (37,890 s).

Dla Ziomek-Nogal triumf w Inzell był dopiero drugim w karierze na tym dystansie w zawodach Pucharu Świata. Ze znakomitej strony pokazała się zresztą także w piątek. Wówczas odbył się pierwszy w ten weekend wyścig w tej konkurencji i Polka zajęła wówczas trzecie miejsce. Lepsze od niej były tylko Holenderki Femke Kok i Jutta Leerdam.

Znakomite wyniki w ostatnich w tym sezonie zawodach sprawiły, że Ziomek-Nogal osiągnęła coś jeszcze. Zajęła drugie miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w konkurencji 500 m kobiet. W sumie zdobyła 344 punkty. Więcej zgromadziła jedynie triumfatorka całych zmagań - Femke Kok (420).