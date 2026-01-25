PZN przeprasza po aferze. Jest zmiana w kadrze na IO. "Telefony rozgrzane"

"W sobotę telefony członków zarządu związku rozgrzane były do czerwoności" - tak o całej sytuacji pisze Tomasz Kalemba z Interii. I taka sytuacja nie może dziwić, bo Polski Związek Narciarski sam wprowadził zamieszanie. Czwartkowym głosowaniem zarządu zdecydował, że wśród alpejek - poza Maryną Gąsienicą-Daniel - na igrzyska pojedzie Nikola Komorowska, a nie Aniela Sawicka. Najpierw związek określił kryteria, które spełniła tylko ta druga zawodniczka, a później je odrzucił, wybierając do kadry tę pierwszą.

Komorowska rezygnuje z igrzysk. PZN zmienia uchwałę

Przypomnijmy bowiem, że Sawicka miała lepszy współczynnik punktowy FIS, a to był kluczowy aspekt w całej sytuacji, patrząc na fakt, iż obie panie nie zdobywały punktów w Pucharze Świata i Pucharze Europy. Związek argumentował jednak swoją decyzję tym, że Komorowska ma potencjał na wyższe miejsca i szerszy zasięg konkurencji. Po decyzji działaczy rozpętała się burza, a poszkodowane stały się obie zawodniczki. W niedzielę Komorowska przesłała do Interii oświadczenie, w którym podkreśliła, że rezygnuje z wyjazdu na igrzyska. Oznajmiła, iż spotkało ją sporo hejtu.

Wcześniej członkowie zarządu PZN otrzymali jasny sygnał z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że sprawa jest pod baczną obserwacją. I wiedzieli jedno - jeśli oni jej nie rozwiążą, to zrobi to właśnie PKOl.

PZN po cichu postanowił zmienić swoją uchwałę. Oficjalnie powołano na igrzyska Anielę Sawicką, a członkowie zarządu posypują głowę popiołem.

Oto najważniejsze przesłanie uchwały PZN

"Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego po ponownej analizie sytuacji, związanej ze składem Kadry Narodowej kobiet w narciarstwie alpejskim na Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina d'Ampezzo 2026, postanawia zmienić podjętą w dniu 22 stycznia 2026 roku uchwałę Zarządu nr U/08/Z/35/26 w ten sposób, że w skład Kadry Narodowej powołane zostają Maryna Gąsienica-Daniel i Aniela Sawicka" - czytamy w uchwale PZN.

"Zarząd podjął przedmiotową uchwałę po wnikliwej analizie szeregu czynników, w tym treści Wytycznych Sportowych na sezon 2024/25 i 2025/26, odwołania złożonego przez Anielę Sawicką do Prezesa Adama Małysza oraz licznych głosów krytycznych pojawiających się w przestrzeni publicznej. Po przekrojowej ocenie wszystkich tych elementów, Zarząd zgodził się z podnoszonymi argumentami, wskazującymi na niezgodność poprzedniej uchwały decyzji z obowiązującymi w Polskim Związku Narciarskim Wytycznymi Sportowymi" - dodano.

W treści uchwały możemy także zobaczyć przeprosiny dla wszystkich poszkodowanych osób.

"Zarząd gorąco przeprasza wszystkie Osoby dotknięte popełnionym błędem - w pierwszej kolejności i w szczególności Zawodniczki Anielę Sawicką i Nikolę Komorowską, ich Trenerów i Bliskich, a także wszystkie Osoby, którym leży na sercu dobro polskiego narciarstwa alpejskiego. Zarząd zdaje sobie sprawę, iż naprawa popełnionego błędu nie wyeliminuje krzywdy wyrządzonej zawodniczkom wspomnianą uchwałą jednak uważa, iż większym złem byłoby nieskorygowanie poczynionego błędu poprzez brak uchylenia uchwały podjętej wbrew obowiązującym Wytycznym Sportowym PZN. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego podkreśla również, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości wyeliminować ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji".

Na koniec dodano, iż uchwałę podjęto większością głosów - za opowiedziały się cztery osoby, trzy były przeciwne, nikt się nie wstrzymał.