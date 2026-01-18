Powrót na stronę główną

Coś nieprawdopodobnego! Tylko spójrz na finałowy wyścig Polaków

Srebro polskiej sztafety mieszanej. Mistrzostwa Europy w Tilburgu
Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=mCbDz74MhFM

Wielki sukces reprezentacji Polski w short tracku. Biało-Czerwoni zdobyli srebrne medale w sztafetach mieszanych podczas rozgrywanych w holenderskim Tilburgu mistrzostw Europy. Nasz zespół reprezentowali: Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska oraz Felix Pigeon. Wyścig finałowy miał dramatyczny przebieg.

Polska ze srebrem w short tracku. Biało-Czerwoni wykorzystali upadek rywali 

Wielkich emocji dostarczył finałowy bieg. Zmierzyły się w nim reprezentacje Polski, Włoch, Węgier i Holandii. Od początku o zwycięstwo walczyli gospodarze oraz reprezentanci Włoch. Nasz zespół znajdował się na trzecim miejscu. 

Wszystko zmienił ostatni zakręt. Duży błąd popełnił reprezentant Włoch. Zawodnik uderzył w bandę ochronną. Sytuację wykorzystał nasz zespół, który przesunął się na drugie miejsce. Skorzystali też Węgrzy, którym przypadły brązowe medale. 

Upadek Włochów! Jest srebro dla Biało-Czerwonych! Holandia, Polska, Węgry i Włochy upadek na ostatnim wirażu, a to oznacza, że Italia bez medalu - w takich słowach finałowe wydarzenia relacjonował komentator Polsat Sport

To drugie mistrzostwa Europy z rzędu z medalem dla drużyny mieszanej 

Biało-Czerwoni trafili do finałowego wyścgu dzięki zwycięstwu w ćwierćfinale i drugiej pozycji w półfinale. 

Dla Polski to drugie mistrzostwa Europy z rzędu z medalem w sztafecie mieszanej. Poprzednio nasz zespół zdobył brąz. Medalami zostali nagrodzeni wszyscy zawodnicy, którzy reprezentowali Polskę w trakcie imprezy - Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Felix Pigeon, Kamila Sellier i Diane Sellier. 

